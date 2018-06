Autofahrerin nimmt Pedelec die Vorfahrt

Eine Pedelecfahrerin ist am Samstagmorgen gegen 9.35 Uhr in Rottum Opfer einer Vorfahrtsverletzung geworden. Nach Angaben der Polizei wollte die 50-Jährige mit ihrem Elektrofahrrad von der Krummbachstraße nach links in die Welfenstraße abbiegen. Dazu hatte sie sich vorschriftsmäßig zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet. Eine junge Autofahrerin wollte zu der Zeit aus der Welfenstraße nach links in die Krummbachstraße abbiegen und zwang die Radfahrerin zur Vollbremsung. Dabei hätte sie zunächst der Radfahrerin die Vorfahrt gewähren müssen.

Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin hatte die Radfahrerin bemerkt, da sie die Kurve stark schnitt und zunächst auf der Seite des Gegenverkehrs weiterfuhr. Die Autofahrerin wurde als circa 20 Jahre alt beschrieben. Sie trug ihre bräunlichen Haare zu einem Knopf zusammengebunden und eine Sonnenbrille mit goldfarbenen Bügeln. Bei ihrem Auto handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen.