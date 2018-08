Ein Autofahrer hat am Montagabend beim Abbiegen zwei Motorradfahrer übersehen, die beiden wurden in Folge schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr zwischen Bellamont und Ehrensberg. Ein 43-Jähriger bog mit seinem Auto aus einer Einfahrt heraus nach links auf die Landestraße 265 ein. Dort waren zur gleichen Zeit zwei Motorräder unterwegs. Sie kamen von rechts und hatten Vorfahrt. Beide Biker machten eine Vollbremsung. Dabei berührten sich die BMW und die Triumph. Die Biker stürzten und schlitterten nach rechts in ein Maisfeld. Dabei wurden die 52-Jährige und der 53-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Spezialisten der Verkehrspolizei Laupheim sicherten an der Unfallstelle Spuren und nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Feuerwehr war auch im Einsatz. Sie richtete während der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden eine Vollsperrung mit örtlicher Umleitung ein. Ein Abschlepper holte die Motorräder ab. An den Motorrädern entstand nach Schätzung der Polizei 5000 Euro Schaden. Das Auto wurde nicht beschädigt.