Die katholische öffentliche Bücherei der Gemeinde Steinhausen an der Rottum gibt in einer großen Buchausstellung Lesetipps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zu sehen ist die Ausstellung jeweils mittwochs am 20. und 27. März, von 15 bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Steinhausen. Jahreszeitlich passend ist auch das Thema „Ostern und Kommunion“ vertreten.

Außerdem wird Pat Götz von der Lesebar Ochsenhausen am Mittwoch, 20. März, von 19.30 Uhr an im Sitzungssaal des Rathauses ausgwählte Neuerscheinungen und eigene Lieblingsbücher vorstellen.

Am Sonntag, 24. März, ist die Ausstellung im Rathaus von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Des Weiteren ist noch ein Bücherflohmarkt aufgebaut, der gut erhaltene und günstige Bücher aller Art zu bieten hat. Gleichzeitig werden im nahe gelegenen Gemeindehaus Kaffee und Kuchen angeboten. Kinder sind dort zu einer Märchenstunde um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr eingeladen.

Der gesamte Erlös geht an die Bücherei und wird in neue Bücher oder in Aktionen der KÖB investiert.

Das Jahresprogramm der kleinen Bücherei ist recht vielfältig. Geöffnet ist die Bücherei immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Über die Wintermonate gibt es ein regelmäßiges „Schmökercafé", zu dem Senioren bei Kaffee, Tee und Kuchen eingeladen sind. In geselliger Runde werden Geschichten vorgelesen und Bücher vorgestellt.

Auch Kinder und Jugendliche kommen in der Bücherei auf ihre Kosten. Zusätzlich zu der großen Auswahl an Büchern und Hörbüchern gibt es in den Osterferien einen „Teenie-Tag“. Hier wird gemeinsam gebastelt, gegessen und Bücher werden vorgestellt. In den Weihnachtsferien wird für Kinder im Grundschulalter ein Wintermittag mit Büchern und Mal- oder Bastelaktion angeboten. Eine weitere große Aktion ist die „Lesenacht“ als Teil des Steinhauser Ferienprogramms stattfindet.

Um diese Programmpunkte weiterhin anbieten oder noch erweitern zu können sucht das vierköpfige Büchereiteam unter der Leitung von Zita Steigmiller tatkräftige Mithelferinnen, die Spaß am Umgang mit Büchern und Menschen haben.