Auch Pferde und Ziegen sind beim Almabtrieb dabei

Mit zahlreichen Wagen, Traktoren und geschmückten Tieren sind die Teilnehmer des Rottumer Almabtriebs am Wochenende durch die Straßen des kleinen Dorfs gezogen. Viele Besucher säumten die Straßen entlang der Umzugsstrecke.

Was einmal mit einer Wette begann, hat sich mittlerweile zu einer festen Tradition entwickelt. Der Unterschied zu den herkömmlichen Almabtrieben in Österreich und im Allgäu: In Rottum darf jedes Tier mitlaufen, das im Dorf lebt. Und so waren auch etliche Gänse, Pferde, Esel und Ziegen auf dem Umzug zu sehen, die lautstark mitmarschierten. Für gute Musik sorgte der Rottumer Musikverein. Die Zuschauer waren sichtlich begeistert angesichts des Aufwands, den die Mitwirkenden betrieben haben, um ihre Gefährte und Tiere zu schmücken. Auch die eine oder andere Leckerei in Form von Eiern oder selbstgebackenen Plätzchen wurde an die Schaulustigen verteilt.

Die Umzugsstrecke endete am Festplatz, wo die Besucher noch einmal die Mitwirkenden des Festzugs betrachten konnten. Ein Zelt sowie ein Imbissstand luden zum gemeinsamen Verweilen nach dem Umzug ein und waren selbst bis spät in die Nacht gut besucht.