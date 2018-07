Sämtliche Staffelleiter im Jugendfußball-Spielbetrieb im Bezirk Riß bleiben im Amt. Sie wurden beim Staffeltag der Fußballjugend in Steinhausen/Rottum bestätigt. Neu ist Thilo Matits: Der Schwendier übernimmt die E-Junioren-Staffeln fünf bis acht, die Staffeln eins bis vier bleiben bei Bezirksjugendleiterin Heidi Münch. Die A- und B-Junioren liegen weiter in der Obhut von Willi Schaible, die C-Junioren bei Hermann Schneider und die D-Junioren bei Erich Wachter.

Nicht mehr im Amt ist Mädchen-Staffelleiterin Doris Gerster. Sie wurde geehrt, die Bezirksjugendleiterin verabschiedete sie mit einem Blumenstrauß. Die Mädchenstaffeln werden überwiegend in Kooperationen mit den umliegenden Bezirken geführt, zwei Staffeln leitet Erich Wachter.

Jugend-Bezirksspielleiter Leonhard Bauer, der die Staffeleinteilungen für die neue Spielrunde vorstellte, appellierte an die Vereine, die Regelanstoßzeiten möglichst einzuhalten. Die Feld-Pokalrunde für die C- und D-Junioren werde erst in der Rückrunde ausgetragen, sagte Bauer.

Geräuschlose Spieltage

Geräuschlos seien die Spieltage der F-Jugend über die Bühne gegangen, berichtete der für den Kinderfußball zuständige Christian Beth. Er bat jedoch darum, den Trainern und Betreuern das Regelwerk an die Hand zu geben. Hinsichtlich der Bezirkshallenmeisterschaften sagte er, es sei wichtig, genügend Hallen und Ausrichter dafür zu finden.

Der für Privatpokalturniere zuständige Bernd Klaus bemängelte, dass viele Vereine ihre Teilnahme an Turnieren kurzfristig absagten oder gar unentschuldigt fernblieben. Welche Möglichkeiten es bei der Kooperation zwischen Schulen und Fußballvereinen gibt, erläuterte Angelika Fioranelli-Petersohn. Schiedsrichter-Obmann Jochen Oelmayer zeigte Neues aus dem Schiedsrichterwesen.

Auch einige Termine wurden beim Staffeltag bekannt gegeben. So findet im Herbst eine Futsal-Schulung für die Vereine statt, kündigte Bildungsreferent Gerd Mäckle an. Ebenfalls im Herbst ist eine Schulung für Personen, die Turnieraufsichten übernehmen. Im Frühjahr 2019 sieht der Bezirksjugendausschuss einen Halbjahres-Staffeltag vor, bei dem die Staffeleinteilung für die Rückrunde besprochen werden soll. Ein ausrichtender Verein wird noch gesucht. Der Tag des Talents findet am 30. März 2019 statt, wie Klaus Kuhn ankündigte. Der SV Eberhardzell hat sich bereit erklärt, den Jugendstaffeltag im Juli 2019 auszurichten.