Adventskonzert des Musikverein Steinhausen an der Rottum

Am Vorabend des ersten Advents fand das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Steinhausen an der Rottum statt. Die Vorsitzende Carina Kienle konnte viele Zuhörer begrüßen und hob gleich zu Beginn hervor, dass 12 Musikerinnen und Musiker an diesem Abend ihr erstes Konzert mit dem Stammorchester spielen konnten.

Mit „Vita pro Musica“ von Thiemo Kraas eröffnete das Blasorchester festlich den Abend. Im Werk „The New Village“ wird die wechselhafte Geschichte eines Dorfes musikalisch dargestellt. Hier konnte vor allem das Tenorhornregister mit lyrischen Melodien überzeugen. Das zweite große Konzertwerk „The Legend of Maracaibo“ ließ die Zuhörer an der großen Seeschlacht bei Vigo teilhaben. Neben den mitreißenden und energiegeladenen Rhythmen stachen hier vor allem solistische Passagen für Flöte, Piccolo, Saxofon, Fagott und Trompete hervor.

Nach der Pause erklang schwungvoll der Marsch „Jubilant“ in einem Arrangement von Siegfried Rundel. Eine außergewöhnliche Bearbeitung der bekannten „Toccata in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach verband barocke Klänge mit prägnanten Rock-Rhythmen. Bei „The Lion King“ kamen dann die Zuhörer in den Genuss der bekanntesten Melodien aus dem gleichnamigen Disney-Film. „Der ewige Kreis“ durfte ebenso wenig fehlen wie „Hakuna Matata“ und „Can you feel the Love tonight“, um ein wenig afrikanisches Flair in die adventlich dekorierte Halle zu zaubern. Dabei sorgte vor allem das Schlagzeug-Register für den passenden Sound.

Zum Abschluss erklang dann noch das anspruchsvolle Gesangsstück „The Story“. Hier konnte die Gesangssolistin Carina Kienle eindrucksvoll das Publikum mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in ihren Bann ziehen. Nach den Dankesworten der Vorsitzenden Carina Kienle und des Dirigenten Michael Pfaller erklangen dann als Zugaben als Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit die „Petersburger Schlittenfahrt“ und die Ballade „Believe in You“.