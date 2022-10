40-jährige kommunale Partnerschaft mit Frankreich

Zur Vorbereitung des 40-jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen Chaponnay und Steinhausen an der Rottum fand am Wochenende vor dem 3. Oktober ein Besuch des Partnerschaftskomitees in Chaponnay statt. Zehn Mitglieder des Komitees fuhren zum ersten Präsenzaustausch nach der Coronapandemie nach Frankreich. Gemeinsam mit dem Komitee in Chaponnay wurden die Feierlichkeiten zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober besprochen und vorbereitet. Insbesondere der Festabend anlässlich des Jubiläums wurde eingehend erörtert.

Zudem überbrachten Bürgermeister Hans-Peter Reck und der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Berthold Weißenburger den französischen Freunden um Bürgermeister Raymond Durand und der dortigen Vorsitzenden des Komitees Nathalie Barba als Gastgeschenk einen für 2023 neu gestalteten Jakob-Fischer-Kalender. Zudem wurde anlässlich des Ukrainekonflikts eine gemeinsame Erklärung gefasst, die die Wichtigkeit von Frieden, Freundschaft und gemeinsamen Werte auf ganz Europa beschreibt.