Mehr als 20 000 Euro an Spenden sind seit September für den Selbsthilfeverein Angelman zusammengekommen. Am 21. September hatte die Blaskapelle Oldies ihr Abschiedskonzert in Bellamont gegeben – und das für einen guten Zweck. Die zweijährige Vera aus Kemnat hat das sogenannte Angelman-Syndrom, ihre Eltern wollen mit den Spenden an den Selbsthilfeverein die Forschung an Therapien voranbringen und eine Anlaufstelle für Familien von Betroffenen dieses seltenen Gendefekts bieten. Passend zum internationalen Angelman-Tag am 15. Februar bedanken sich die Verantwortlichen bei allen Spendern. Moritz (Foto) hatte am Tag des Konzerts am Infostand geholfen. Foto: privat