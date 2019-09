Viele Besucher haben sich nicht abschrecken lassen und sind trotz des schlechten Wetters am Wochenende nach Rottum gekommen, um das Jakob-Fischer-Fest zu feiern. Sabine Borner begrüßte zu Beginn des Fest die vielen Besucher. Unter ihnen auch die Laupheimerin Christa Krieg, eine Urenkelin von Jakob-Fischer.

Auch Ortsvorsteher Alfred Wanner begrüßte die zahlreichen Gäste in Rottum. Er berichtete vom Jakob-Fischer-Urbaum, der mittlerweile 116 Jahre alt zähle und dementsprechend in die Jahre gekommen sei. Er steht immer noch in der Rottumer Einöde, kränkelt aber schon seit Jahren. Mitarbeitern des Dresdener Julius-Kühn-Instituts ist es mittlerweile gelungen, den Urbaum zu klonen, um das Erbgut des Urbaums zu erhalten und weiter zu vermehren. Einer dieser geklonten Jakob-Fischer-Bäume wurde mittlerweile im Museumsdorf in Kürnbach ausgepflanzt. Es gibt bereits Pläne, dass in den nächsten Jahren auch einer dieser jungen Bäume in Rottum eingepflanzt werden soll. Nach der guten Apfelernte im Jahr 2018 ist dieses Jahr die Apfelernte sehr mager ausgefallen. Einige Mitglieder sind in der vergangenen Woche extra noch an den Bodensee gefahren, um dort Jakob-Fischer-Äpfel zu besorgen. Aus diesen wurde wieder vor Ort frischer Apfelkuchen gebacken, außerdem gab es eine große Auswahl an weiteren Apfelkuchen und –torten. Darüber hinaus gab es für die Festbesucher eine Vielzahl an eingemachten Sachen aus Jakob-Fischer-Äpfeln, wie Apfelmus, Bratapfellikör, Apfelbrot und Apfelgelee zu kaufen.

Mittlerweile traditionell beim Jakob-Fischer-Fest dabei, waren die Mitglieder des Dürnachclubs aus Mittelbuch, um vor Ort mit ihrer handbetriebenen Obstmühle und Obstpresse wie anno dazumal Apfelsaft herzustellen. Darüber hinaus gab es interessante Verkaufsstände. Zwei ortsansässige Imkern informierten über Bienen und ihre Arbeit als Imker. Große Beliebtheit fand das Schätzspiel bei den Gästen. Dieses Mal musste geschätzt werden, wie viel Gramm Äpfel sich in einer Glasvase befanden. Der Lösung am nächsten war Heidi Schöllhorn aus Möselsberg, sie erhielt fünf Liter Apfelsaft.