1000-Bäume-Aktion: Steinhausen macht mit

Die Gemeinde Steinhausen an der Rottum beteiligt sich an der 1000-Bäume-Aktion, die der Gemeindetag Baden-Württemberg ins Leben gerufen hat. Ziel ist es, in 1000 Städten und Gemeinden jeweils 1000 Bäume zu pflanzen, so dass der Waldbestand durch eine Million weitere Bäume gestärkt wird, da der Wald als Speicher für das schädliche Treibhausgas CO2 eine zentrale Rolle für das Klima spielt.

Nach mehreren Standortuntersuchungen fiel die Wahl in Steinhausen auf drei Flurstücke im Hasenwinkel, auf denen rund 5000 Quadratmeter für die Anpflanzung vorgesehen sind. Diese Flächen liegen in direktem Anschluss an bereits bestehenden Wald. Ziel der Aktion in Steinhausen an der Rottum ist es, einzelne Exoten in einem Mischwald zu integrieren, um einen Klimawald, eine Art Arboretum, entstehen zu lassen, um so Erfahrungen mit Baumarten bei wärmerem Klima zu sammeln. Zu diesen Exoten gehören etwa die Zerreiche, die Ungarische Eiche, die Gelbkiefer, die Baumhasel, die Klein-Asien-Tanne, die Platane oder die Atlaszeder.

Ende März wurden die 1600 Setzlinge gepflanzt, und die Verantwortlichen hoffen nun auf ein erfolgreiches Wachstum. Für die Öffentlichkeit werden Hinweistafeln bezüglich des Hintergrunds dieses Projekts angebracht.