Warum die Stafflanger seit Jahrhunderten zum Bussen pilgern

Seit Jahrhunderten machen sich Stafflanger Wallfahrer am Dreifaltigkeitssamstag (Samstag nach Pfingsten) in den frühen Morgenstunden auf den Weg zum Bussen. An der Wallfahrt heuer nahmen auch junge Leute teil. Nach mündlichen Überlieferungen soll die Wallfahrt wegen einer Epidemie wie Pest oder Seuche um die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs aus einem Gelübde, feierlich abgelegtes Versprechen, heraus entstanden sein.

Angeführt vom Kreuzträger geht es ab Seekirch gute zwei Stunden mit Rosenkranzgebeten durch Wald und Flur zum Bussen. Feucht glänzt der Morgentau auf den Wiesen und mit etwas Glück sind äsende Rehe mit Kitz und auch Feldhasen zu entdecken. In den Wäldern wird das Rosenkranzgebet vom Morgenkonzert der Vögel begleitet. Manchen Wallfahrern ist diese Strecke zu weit und sie machen nur einen Weg zu Fuß oder sie kommen mit dem Auto direkt zum Bussen. Pfarrer Wunibald Reutlinger ist bei der Fußwallfahrt auf dem Hin- und Rückweg dabei. Das seien rund 22 Kilometer, wie vom Wallfahrtsführer Martin Laub zu erfahren war. In früheren Jahren sei man vom Stafflanger Teilort Hofen aus zum Bussen gepilgert.

Nach der Ankunft auf dem Bussen, wird traditionsgemäß eine Brotzeit eingenommen. Das letzte Stück zur Kirche auf dem Gipfel-Plateau ist steil und die Sonne brennt. Der„Bussenpfarrer“ Albert Menrad und Pfarrer Wunibald Reutlinger zelebrieren den Gottesdienst, an dem auch eine Wallfahrergruppe aus dem Raum Villingen teilnimmt. Bei der Eröffnung des Festgottesdiensts freute sich Pfarrer Menrad über die zum Bussen gepilgerten Besucher. Das schöne Bussenlied gehört traditionsgemäß bei der Bussenwallfahrt am Ende der Messe dazu.

Ehemalige Stafflanger nehmen teil

Die drei Freundinnen Katrin Kammerer (27 Jahre), Heike Huchler (28) und Stefanie Fisel (32) sind die jüngsten Fußpilgerinnen. „Früher hat meine Oma an der Bussenwallfahrt teilgenommen“, sagt Heike Huchler „und heute pilgere ich“. „Es ist schön, dass auch jüngere Leute dabei sind“, befand Pfarrer Reutlinger. Und: Gesundheitsbedingt gehe die Anzahl der Älteren zurück. An der Wallfahrt nahmen auch Menschen teil, die vor Jahrzehnten von Stafflangen weggezogen sind. Dazu gehörten der pensionierte Gymnasiallehrer Hermann Schmidberger aus Tettnang, Hans Diebold aus Laupheim und Luzia Spähn aus Bad Schussenried. Sie sind seit vielen Jahren dabei und kennen die Wallfahrt noch von Kindheit an. Das Treffen mit alten Bekannten aus Sportvereinszeiten runde für sie die Wallfahrt ab, sagten die ehemaligen Fußballer Schmidberger und Diebold.