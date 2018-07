SV Uttenweiler gewinnt Federseepokal in Stafflangen

Die Fußballer des Donau-Bezirksligisten SV Uttenweiler haben den Federseepokal in Stafflangen gewonnen. Im Finale bezwang der SVU den SV Betzenweiler (Kreisliga A I Donau) mit 1:0.

Uttenweiler schloss die Vorrundengruppe A als Erster ab und blieb dabei wie der SV Bad Buchau (ebenso Bezirksliga Donau) ungeschlagen. Beide Clubs verbuchten jeweils zwei Siege und ein Remis. Am Ende war die Tordifferenz ausschlaggebend, die des SVU (10:3) war um einen Treffer besser als die der Buchauer (9:3). In der Vorrundengruppe B landete der SV Betzenweiler (9 Punkte/5:1 Tore) als Einziger drei Siege und sicherte sich so Platz eins sowie den Finaleinzug vor dem Gastgeber SV Stafflangen (6/9:2, Kreisliga A I Riß).

Der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd gewann das Einlagespiel gegen den Landesliga-Rückkehrer FV Biberach mit 5:2 (1:2).