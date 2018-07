SV Stafflangen richtet Federseepokal aus

Zum 70-jährigen Geburtstag des örtlichen Sportvereins werden am kommenden Wochenende die Spiele um den Federseepokal in Stafflangen ausgetragen. Bei diesem werden insgesamt acht Fußballmannschaften um den Turniersieg spielen. Darüber hinaus treffen der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd und der Landesliga-Aufsteiger FV Biberach am Sonntag in einem Werbespiel aufeinander. Spiel und Spaß bietet die Abteilung Turnen am Samstag und Sonntag für Kinder und Jugendliche in einem Rahmenprogramm an.

Der SV Winterstettenstadt und der SV Bad Buchau bestreiten am Freitag um 18 Uhr das Auftaktspiel des Federseepokals in der Gruppe A. Diese wird komplettiert durch den SV Uttenweiler und den SV Eintracht Seekirch. In der Gruppe B treten ebenso vier Mannschaften an: der Ausrichter SV Stafflangen, der SV Betzenweiler, der SV Dürmentingen und die SG Oggelshausen/Bad Buchau/Kanzach. In der ersten Partie der Gruppe B stehen sich am Freitag um 19.15 Uhr der SV Stafflangen und die SG Oggelshausen/Bad Buchau/Kanzach gegenüber. Die Spieldauer beträgt jeweils zweimal 30 Minuten. Das Endspiel wird zwischen dem Sieger der Gruppe A und dem Sieger der Gruppe B ausgetragen. Das Finale ist für Sonntag um 18.15 Uhr terminiert.

Ein fußballerisches Highlight werde das Werbespiel des Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd gegen den Landesliga-Aufsteiger FV Biberach sein, ist sich SVS-Vorstand Wolfgang Mayer sicher. Diese Begegnung wird am Sonntag um 16.30 Uhr angestoßen.