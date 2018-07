SV Stafflangen feiert Geburtstag mit buntem Programm

Die Kinderdisco ist beim Begleitprogramm zum Federseepokal in Stafflangen der Knüller gewesen. Während die Großen auf dem Sportplatz die Fußballspiele um den Federseepokal verfolgten, war für die Kleinen von der Turnabteilung des Sportvereins Stafflangen (SVS) ein buntes Programm geboten. „Die Disco war echt cool“, freute sich die elfjährige Sophie. Derweil versammelten sich Mamas an der Theke der Gastronomie zu einem Müttertreff mit Cocktails. Eine Tanzgruppe von Sarah Maucher trat mit Hip-Hop, Jazz- und Modern-Dancing in der Halbzeit eines Fußballspiels auf auf.

Beim Barfußpfad für Kinder und Erwachsene, mit unterschiedlichen Naturmaterialien wie Steine, Sand, Segmehl, Lavendel, Heu und Stroh, Blätter und Holzstücke „kann man mit besonderen Sinneseindrücken die Füße erleben“, erklärte Olga Schneider, Leiterin der Abteilung Turnen beim SVS. Birgit Sanladerer war Betreuerin beim Dreistandweitsprung. Trotz der Hitze am Sonntag hätten die Erwachsenen genauso viel Spaß gehabt wie die Kinder, befand Birgit Sanladerer, die zwölf Jahre lang Übungsleiterin der Kinderleichtathletik war. Weitere Programmpunkte waren eine Hüpfburg, Torwandschießen, eine Spielstraße und Kinderschminken.

Daniela Mayer lobte das harmonische Miteinander ihres Teams bei der Organisation der Spiele. „Uns hat es auch viel Spaß gemacht und wir sind gut vorbereitet für das 75-Jahr-Jubiläum in fünf Jahren“, sagte Olga Schneider schmunzelnd. Dass der Verein zu seinem 70-jährigen Bestehen den Federseepokal ausrichtete, „ist ein Verdienst unseres Ehrenvorsitzenden Alois Hummler“, sagte SVS-Vorstand Wolfgang Mayer bei der Siegerehrung.