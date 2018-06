Stafflanger in der Hansestadt

Der Kirchenchor Stafflangen hat bei seinem diesjährigen Ausflug die Hansestadt Hamburg erkundet. Rundfahrten auf der Alster und in der Stadt, sowie Musicalbesuche am Abend haben das Ausflugsprogramm abgerundet. Bei der Stadtrundfahrt ging es unter anderem vorbei an Plätzen, wo die Reichen, Schönen und Stars ihre Domizile haben.

Auch die Besichtigung der Anfang 2017 eröffneten Elbphilharmonie als neues Wahrzeichen von Hamburg durfte nicht fehlen. Der Bau habe zwar länger gedauert als erwartet und viel Geld verschlungen, „aber der Berliner Flughafen ist bis heute noch nicht fertig und kostet ein mehrfaches“, relativierte Reiseführer Michel augenzwinkernd.

Auf der St. Michaelis-Kirche konnten die Ausflügler den Orgelwerken von Bach und Telemann lauschen. Auch der Besuch eines Musicals ist in Hamburg eher Pflicht als Kür. So besuchte ein großer Teil der Reisegruppe im Stage Theater „Der König der Löwen“.

Am „Miniatur-Wunderland“, mit der größten Modelleisenbahn-Anlage der Welt, hatten vor allem die männlichen Teilnehmer ihren Spaß. Ein paar Frühaufsteher machten sich am Sonntagmorgen auf zum Fischmarkt. „Das Ausflugsprogramm war nicht gedrängt“, lobten die Reiseteilnehmer mehrfach „und es war genügend Zeit für eigene Unternehmungen oder in kleinen Gruppen“.