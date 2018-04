Daniel Jenewein folgt auf Elisabeth Jeggle

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Stafflangen hat nach 25 Jahren einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählten bei der Jahreshauptversammlung Daniel Jenewein als Nachfolger von Elisabeth Jeggle. Diese kandidierte nach 25 Jahren als Vorsitzende und 16 Jahren als Ausschussmitglied des OGV nicht mehr.

Ortvorsteher Helmuth Aßfalg dankte dem Verein für sein Engagement in der Gemeinde und führte die Wahlen durch. Einstimmig wurde Daniel Jenewein zum neuen Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin Sylvia Schmidberger und die Ausschussmitglieder Anita Haag, Annemarie Wenk und Rosi Zinnecker wurden für weitere vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Die scheidende Vorsitzende Elisabeth Jeggle betonte, der Verein blicke auf ein interessantes Jahr zurück und habe ein spannendes vor sich. Die Zahl der Mitglieder ist im Lauf der vergangenen Monate weiter gestiegen, was sicher auch an den vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen liege.

Schriftführerin Schmidberger erinnerte in ihrem Rückblick an den zweitägigen Ausflug nach Dornbirn, Silvretta und Landeck. Des Weiteren berichtete sie über die gut besuchten Aktionen des vergangenen Jahres, wie den Informationsabend zum Thema „Pflege – was nun?“, die Stadtführung in Biberach, den Besuch eines Kartoffelhofs, die Beteiligung am Stafflanger Weihnachtsmarkt und den Adventskaffee. Im Mai ist eine Wanderung durch den Schienenwald“ geplant, der Jahresausflug führt auf die Insel Reichenau. Im Herbst wird ein Vortrag über Homöopathie bei „Erkältung und Co.“ angeboten.

Viele Dankesworte bei Abschied

Ortsvorsteher Helmuth Aßfalg überreichte Elisabeth Jeggle ein Geschenk der Gemeinde und dankte für die vielen Jahre, die sie den Verein geprägt und hervorragend geführt habe. Der Vorsitzende des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine, Otto Deeng, schloss sich den Dankesworten an. Beide ermunterten dazu, unter einem neuen Vorsitzendem in bisher bewährter Form weiterzuarbeiten. Mit einem bunten Frühlingsblumengruß verabschiedete die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Dobler Elisabeth Jeggle.