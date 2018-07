Fachleute bauen nach Flugzeugabsturz Wrackteile aus

Die Suche nach der Ursache des Flugzeugabsturzes in Sinningen am vergangenen Wochenende gehen weiter. Experten vom Bundesamt für Flugunfalluntersuchung (BFU), von Kripo, Staatsanwaltschaft und vom Flugzeughersteller waren am Mittwoch vor Ort. Es sei ein Steuerungsteil aus dem Wrack ausgebaut worden, berichtete Roger Knoll von der BFU. Das Teil soll ebenso wie das GPS von der BFU untersucht werden.

Diese Untersuchungen sind laut Knoll Teil des Standardverfahrens. Die Fachleute schauten sich nach Unfällen Brüche und Verformungen am Flugzeug an, um zu klären, ob diese beim Aufprall auf das Wasser entstanden sind oder noch im Flug. Zum normalen Untersuchungsprozedur gehöre auch, die Untersuchung der Zündkerzen und die Frage nach dem Treibstoff an Bord. Im Tank seien 73 Liter gewesen, also genügend, berichtet Knoll. „Wir gehen jetzt unser Programm durch.“ Ein Aussage zur Unfallursache könne die BFU jetzt noch nicht machen, betont er.

Bei dem Absturz des Ultraleichtfliegers in den Sinninger Badesee war ein Passagier gestorben, der Pilot liegt nach wie vor im Koma. Bei den Männern handelt es sich um Soldaten der Heeresflieger Laupheim.