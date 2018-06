Runderneuerter Festplatz besteht Feuertaufe mit Bravour

Der Festgarten bei der Sießener Gemeindehalle ist im vergangenen Jahr mit großem Engagement freiwilliger Helfer des Musikvereins Hörenhausen und mit Unterstützung der Gemeinde Schwendi umgestaltet und verschönert worden. Beim Hörenhauser Sommerfest am vergangenen Wochenende bestand er nun seine Feuertaufe mit Bravour. Der Garten bietet bei Sommerwetter ideale Voraussetzungen, und für wechselhaftes Wetter können die Veranstalter mit dem Aufbau von Zelten vorsorgen.

Die Inbetriebnahme wurde beim Sommerfest auch besonders gefeiert. Dazu trafen sich am Sonntagmorgen neben vielen Besuchern auch viele an der Umgestaltung beteiligten Akteure, Mitglieder des Gemeinderates Schwendi mit Bürgermeister Günther Karremann an der Spitze und des Ortschaftsrates Sießen. Ortsvorsteher und Musikvereinsvorsitzender Wolfgang Thanner freute sich über die „Runderneuerung und Aufwertung des Festplatzes“. „Der ideale Festgarten gibt einfach ein wunderbares Ambiente ab und vermittelt eine tolle Stimmung“, zeigte er sich sichtlich angetan. „Mit unseren umfangreichen Arbeiten haben wir einen Festgarten geschaffen, auf den wir alle stolz sein können und der seinen Anforderungen voll gerecht wird.“

So wurde zum Beispiel auf dem ganzen Festplatz der Humus abgetragen, mit Kies vermengt und mit der Anlegung eines Kies- und Schotterrasens eine ebene und durchlässige, aber doch feste Schicht erreicht, die beim kräftigen Gewitterregen in der Nacht bestens funktionierte und für einen Festbetrieb ohne Probleme sorgte. Auch wurden die Versorgungsstände auf der ganzen Länge des Festplatzes mit Leerrohren und Leitungen für Strom, Wasser und Abläufen versehen. Der ganze Versorgungsbereich wurde mit Pflastersteinen fest gemacht. Auch wurden die Zugänge zum Festgelände neu gestaltet. Leider musste auch ein großer Baum weichen, der nach einem Blitzeinschlag angeschlagen war und eine Gefahr für die Besucher darstellte.

Wolfgang Thanner dankte allen Helfern. Namentlich nannte er Anton Frank und Franz Marquart, die, wie auch er selbst, ihre Maschinen zur Verfügung gestellt hatten, sowie Rainer Segmehl, der die Bauleitung inne hatte. Der Gemeinde Schwendi galt der Dank für die Übernahme der gesamten Materialkosten. Auch Bürgermeister Günther Karremann war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis, wobei er das ehrenamtliche Engagement lobte und meinte: „Wir stellen das Material gerne zur Verfügung, wenn ihr die Arbeit schafft.“ Die Festbesucher unterstrichen dies mit kräftigem Beifall.

Künftige Ausbaumöglichkeiten des Festgartens sieht Wolfgang Thanner in der festen Ausstattung, der Überdachung der Versorgungsstände und Veränderungen im Bühnenbereich, „wozu wieder viel ehrenamtliches Engagement erforderlich sein wird“. (cs)