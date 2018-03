Bereits zum zwölften Mal lädt der „Eine-Welt-Ausschuss“ der Kirchengemeinde Sießen am Sonntag, 25. Februar, ab 10.30 Uhr in die Gemeindehalle Sießen im Wald zu einer großen Fastenaktion mit einem besonders gestalteten Fastengottesdienst und anschließendem Suppenessen ein.

Weil die Wallfahrtskirche wegen der Innenrenovierung immer noch nicht zur Verfügung steht, läuft die ganze Fastenaktion in der Gemeindehalle ab. Wie schon mehrfach, soll der Erlös der diesjährige Veranstaltung dem Projekt „Vipingo“ für Straßen- und Waisenkinder und dabei speziell der Weiterführung des Kindergarten- und Schulprojektes in Vipingo, in der Nähe von Mombasa in Kenia, zugute kommen.

„Wichtig ist uns bei unseren Aktionen dabei immer, möglichst einen direkten Bezug zu dem ausgewählten Projekt wie auch zu dem jeweiligen Land herzustellen“, so Helga Thanner vom Eine-Welt-Ausschuss der Kirchengemeinde Sießen. Der persönliche Kontakt entstand in diesem Fall über den Verein „Keniahilfe Vipingo“ in Ostrach bei Bad Saulgau, der dieses Projekt schon viele Jahre unterstützt und zu dessen Vorsitzenden Dietmar Rusch schon viele Jahre eine persönliche Verbindung besteht.

Information über das Projekt

Als Kontaktpersonen werden am Sonntag Dietmar Rusch und dessen Stellvertreter Kalle Eberhardt in Sießen anwesend sein und auch über den aktuellen Stand des Projektes berichten. Ziel des Projektes ist es, den Kindern und Jugendlichen eine gute Schulbildung und ein menschenwürdiges Zuhause in einer Wohnung zu bieten. Die Schülerzahlen sind inzwischen auf 140 Schüler zwischen drei und vierzehn Jahren angestiegen. „Wir tun alles für sie um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen“, sagen die Verantwortlichen vor Ort. Auch die weitere Betreuung und Versorgung der Schulabgänger mit Schul- und Erwachsenenbildung haben sich die Verantwortlichen zur großen Aufgabe gemacht.

„Dabei wollen wir sie bei dieser großen Aufgabe gerne unterstützen“, so Helga Thanner. Notwendig ist dabei eine fortlaufende Unterstützung durch Spenden. Deshalb sind interessierte Menschen aus der ganzen Region eingeladen, die mit der Teilnahme an der Aktion Gutes tun möchten.

Gemeinsam wird zu Beginn am Sonntag um 10.30 Uhr in der Gemeindehalle ein besonderer Gottesdienst mit Pfarrer Martin Ziellenbach gefeiert. Musikalisch wird der Fastengottesdienst mit passenden Liedern vom Kirchenchor Orsenhausen unter der Leitung von Hedwig Ruf-Hörmann gestaltet. Im Anschluss steht nach einer kleinen Umbauphase wieder das reichhaltige Suppenangebot bereit. Jeder kann vom vielfältigen Suppenangebot auf Spendenbasis beliebig viel essen.

Die Gäste vom Verein „Vipingo“ bringen wieder ihren Früchtestand mit und bieten frisch geschnittene Ananas und andere exotische Früchte zum Verkauf an. Es erfolgt auch der Verkauf von Eine-Welt-Produkten. Kaffee und Kuchen schließen den Aktionstag ab. Wer die Aktion mit Suppen- und Kuchenspenden unterstützen möchte, kann sich bei Helga Thanner melden unter Telefon 07347/36 54 oder bei Lore Ströbele (07347/31 22) vom Eine-Welt-Ausschuss.