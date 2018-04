Die von Ortsvorsteher Wolfgang Thanner ins Leben gerufene Aktion „Unser Dorf soll freundlicher und schöner werden“ zeigt weitere „schöne“ Erfolge.

Bereits im letzten Jahr sorgten die an den Weihungsbrücken angebrachten und aufgestellten Blumenkästen, wie auch die angelegten Blumenwiesen an bestimmten Stellen im Ort, wie etwa an den verschiedenen Ortseingängen, sowie die Blumenwiese im neuen Friedhof und auch die Aussaat von Blühstreifen an Grundstücken und Straßenrändern für prächtigen Blumenschmuck und für „gelungene Beispiele“ für ein „gutes Miteinander mit der Natur“, so Ortsvorsteher Thanner. Nicht nur die Bienen, sondern auch Spaziergänger und die Bewohner freuten sich über die Anlegung der Blumenfelder innerhalb der Gemarkung Sießen. In diesem Jahr gab es eine weitere Aktion zu bewundern.

1000 Blumenzwiebeln

Auf Idee und Initiative von Mesner Friedrich Klaiber wurden im Herbst im Umfeld der Wallfahrtskirche Sießen i.W. und hier speziell beim Marienbrunnen 1000 Blumenzwiebeln gepflanzt, deren Ergebnis mit einer wunderschönen Blumenpracht an Narzissen nun zu bewundern ist. Mesner Klaiber: „Ich machte mir Gedanken, wie man das Umfeld der Wallfahrtskirche noch schöner machen kann mit dem Ziel, dass auch besonders nach Beendigung der Kirchenrenovation noch mehr Besucher den Weg zur schönen Wallfahrtskirche in Sießen i.W. finden“. Im Gemeindemitteilungsblatt suchte er für seine Pflanzaktion Mitstreiter und zum Termin erschienen dann die erfreuliche Zahl von 16 Erwachsenen und 8 Kinder. „Alt und Jung, sogar ein Opa mit seinem Enkel waren dabei“, so der Mesner erfreut.

Bei so viel Engagement war die Pflanzaktion bei einem „netten Miteinander“ unter fachlicher Anleitung dann auch bald erledigt und die 1000 Blumenzwiebel in der Erde vergraben. Nun, im Frühjahr, können sich die Menschen beim Besuch im Umfeld des Marienbrunnens „an dem Ergebnis der Natur und als Hingucker an der schönen Blumenpracht erfreuen“.

In die Dorfverschönerung wolle er unbedingt alle Bürgerinnen und Bürger „mit einbinden und damit Gemeinschaft fördern, was mir in der Gemeinde sehr wichtig ist“, so Ortsvorsteher Thanner. Bei der auf lange Sicht geplanten Gründung „einer Interessengemeinschaft, eines Dorfverschönerungsvereines oder ähnliches “, die diese Aufgaben dann auch organisatorisch übernehmen könnten, „suche er noch nach verantwortlichen Gemeindebürgern“. Laut Mesner Klaiber wolle man die Pflanzaktion im nächsten Jahr wiederholen und ausbreiten.