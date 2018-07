Viele Dankesworte und hohe Wertschätzung hat der nach 30 Jahren scheidende Rektor der Grundschule Orsenhausen-Sießen, Josef Stier, bei seiner feierlichen Verabschiedung erhalten. „Die Schulgemeinschaft, ja die ganze Ortschaft hat ihr liebenswertes Herz ausgeschüttet“, sagte er hinterher ganz gerührt.

„Der Schule Leben zu verleihen, ein wichtiger Teil der Gemeinde und Gesellschaft zu sein und den Kindern ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit in einem liebenswerten Umfeld zu geben“, seien die Eckpfeiler seines Wirkens gewesen. Der kommissarischen Schulleiterin und Kollegin Annegret Riek war es „eine ehrenvolle Aufgabe“, viele Ehrengäste, Kolleginnen und Kollegen, Weggefährten, Freunde, Bekannte und seine Familie in der Sießener Gemeindehalle begrüßen und auch die Moderation der Feier übernehmen zu dürfen.

„Heute beginnt der Rest deines Lebens“, sang der Schulchor Sießen unter Leitung von Anni Rueß in herzerfrischender Art. Begeistert von der „tollen Atmosphäre“ der Feier war Schulamtsdirektorin Petra Schoch vom Staatlichen Schulamt Biberach, die den Lebenslauf und auch den beruflichen Werdegang von Rektor Josef Stier in wohl gereimten Versen skizzierte. So meinte sie: „Bildungspolitisch hat sich zwar in den letzten 40 Jahren viel getan, aber nach wie vor kommt es auf die Schüler-Lehrer-Beziehung an ... So gehen Sie, lieber Herr Stier, in den verdienten Ruhestand, mit allen besten Wünschen vom Land. Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit noch und noch, Ihre Schulamtsdirektorin Petra Schoch.“ Verbunden war dies mit der Übergabe der amtlichen Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand und einem persönlichen Geschenk.

Kinder hinterlassen Eindruck

Nach einem Musikstück der Flötengruppe („Lustig wird das Rentnerleben“) überraschten die Schüler und Lehrerin Annegret Riek ihren Schulleiter mit einem gemeinsamen Lied „Du gôsch in Rente“ und einem Geschenk von allen Schülern, was sichtlich Wirkung beim scheidenden Rektor hinterließ.

„Stätte des frohen Lernens“

Das animierte auch Bürgermeister Günther Karremann zu dem begeisterten Ausspruch: „Kinder, ihr wart Spitze.“ In seiner Laudatio meinte er: „Wir betrachten ihren Weggang mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Weinend, weil wir einen sehr engagierten, motivierten und kompetenten Lehrer und Schulleiter verlieren, dem das Wohl der Schülerinnen und Schüler immer sehr am Herzen lag. Sie haben die Schule zu einer Stätte des frohen und spielerischen Lernens gemacht. Das lachende Auge freut sich mit ihnen über ihren Ruhestand, den sie nun im Kreise ihrer Familie genießen können.“ Er hoffe, sagte Karremann, dass die Lücke vom Schulamt zeitnah geschlossen werde. Als Abschiedsgeschenk der Gemeinde überreichte er ihm einen gewünschten künstlerischen Sichtschutz für seinen Garten.

Schuldekanin Renate Diedrich lobte Rektor Josef Stier mit den Worten: „Sie haben die Schule durch ihre menschliche Art positiv geprägt, das Wichtigste war Ihnen, die Kinder bestmöglich zu bilden und auf das Leben vorzubereiten. Dafür danke ich Ihnen auch im Auftrag der örtlichen Kirchengemeinden.“ Die Geschäftsführende Schulleiterin der Schwendier Schulen, Realschulrektorin Regula Volk, bedankte sich bei Rektor Josef Stier „für die immer faire, konstruktive und harmonische Zusammenarbeit, die auch immer Raum für die menschliche und persönliche Begegnung ließ.“

Ein musikalischer Höhepunkt und immer ein Lieblingsprojekt von Rektor Stier war der Gesamtchor, das gemeinsame Musizieren von Flötenkindern und Jungmusikern, unter der Leitung von Wilfried Thanner, das ihm auch dieses Mal „besondere Freude bereitet“ habe. Das Jahr 1988 sei in der Sießener Schulgeschichte ein besonderes Jahr gewesen, denn am 15. August wurde in einer Feierstunde nach 17-jähriger Pause die Wiedereröffnung der Grundschule gefeiert.

Erfolgreiche Kooperationen

Für Ortsvorsteher Wolfgang Thanner war dies in seiner Laudatio „ein schöner und wichtiger Tag in der Geschichte der Ortschaft Sießen im Wald“. Viele Schüler in den Klassen 1 bis 4 gingen damals ab sofort, und bis zum heutigen Tag, wieder am Heimatort zur Schule. Im musischen Schulprofil entstanden erfolgreiche Kooperationen mit dem Männergesangverein „Cäcilia“ Sießen, dem Musikverein Hörenhausen. Immer war Schulleiter Josef Stier bei den Initiatoren dabei. Auch die Zusammenarbeit im sportlichen Bereich mit den SF Sießen funktioniert bis heute. In seiner Funktion als Ortsvorsteher und MV-Vorsitzender dankte Thanner Josef Stier für seine „großartigen Verdienste“ und übergab Geschenke im Auftrag der Ortschaft und den Vereinen. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Gantert dankte dem scheidenden Schulleiter für „seine positive, ruhige und sachliche Art der Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kinder“.

„Ich bin geradezu überwältigt und berührt über das, was ich heute bei dieser Abschiedsfeier alles erleben durfte“, zeigte sich Josef Stier überrascht und erfreut. Ein berührender Schlussakkord war der Auftritt von Sängerin Susanne Barth, begleitet von Hedwig Ruf-Hörmann am Klavier. Bei einem Stehempfang waren die Gäste bei angeregten Gesprächen anschließend noch lange zusammen.