Bergung des Baggers wird zur Chefsache

Der Bagger, der am Mittwoch bei Seekirch im Moor eingesunken war, ist gestern relativ intakt geborgen worden: Nach mehr als fünfstündiger Arbeit war das Fahrzeug aus dem Moor befreit.

Als der Tieflader mit dem 30-Tonnen-Bagger der Moosburger Firma Gaiser morgens an der Einsatzstelle eintraf, ragte nur der Baggerarm aus dem Nebel im Federseeried. Josef Gaiser, Seniorchef der Baggerfirma, hatte sich am Abend vorher die Sache angeschaut und hätte nach eigenen Worten am liebsten abgesagt. „Des wird it oifach“, war der erste Kommentar.

Aber Gaiser, seit Jahrzehnten mit dem Bagger und den moorigen Riedwiesen bestens vertraut, hat auch ein wenig Mitleid mit dem jungen Baggerfahrer aus dem hohen Norden, und sagte seine Hilfe zu.

Mit seinem 30-Tonnen-Bagger schaffte sich Gaiser langsam auf dem schwankenden Untergrund in Richtung des eingesunkenen Baggers voran. Auf den letzten 50 Metern legte der Vollprofi schwere massive Balkenmatten unter die Raupen seines Baggers. Anders wäre es nicht möglich. Am Einsatzort selbst wurden die Balkenmatten sogar dreifach übereinander gelegt. Etwa 50 Meter weiter wurde eine schwere Maschine mit einer Seilwinde in Stellung gebracht und so gut es ging befestigt.

Ein weiterer, kleinerer Bagger schaffte sich seitlich an den Havaristen heran und nahm das Heck des verunglückten Baggers an den Haken. Von Gaisers Bagger ging ein mehrere Zentimeter starkes Stahlseil an die freigeschaufelten Abschleppösen des Baggers. Oftmals bis zu den Knien stand der Fahrer im Morast als er versuchte, die Stahltrossen an seinem Bagger anzubringen.

Um den Bagger aus dem Moor zu bringen, war kurzzeitig sogar ein Hubschrauber-Einsatz im Gespräch. Aber bei Kosten nicht unter 20000 Euro verschwand die Idee schnell wieder vom Tisch.

Inzwischen hatten sich viele Schaulustige eingefunden. Einige sogar mit Klappstühlen in der ersten Reihe live dabei, sozusagen. Einige Landwirte boten Hilfe an, einige halfen sogar direkt und Anwohner brachten gegen Mittag belegte Brote für die Arbeiter. Der erste Versuch sah vielversprechend aus – und Zentimeter für Zentimeter bewegten sich 25 Tonnen Stahl sichtbar aus der großen Grube.

Ausgerechnet als der Bagger am schrägsten am Seil hing und die Raupen sich langsam über den Grubenrand schoben, zerriss ein lauter Knall die Luft: Das Stahlseil war gerissen. Sofort rutschte der Bagger wieder ab, nur die Sicherungsseile hielten ihn etwas auf.

Neues Stahlseil und Kette, neuer Versuch, und tatsächlich: Nach rund fünf Stunden stand der „Ausreißer“ wieder auf den Balkenmatten, zwar etwas lädiert, aber funktionsfähig. Außer einigen Dellen und Morast bis zum Führerhaus war er scheinbar intakt.

Betriebsstoffe waren zum Glück keine ausgelaufen und dem Baggerfahrer fiel ein ganzer Felsbrocken vom Herzen. Seniorchef Gaiser gab dem jungen Mann noch einige Tipps zum Arbeiten auf schwankenden Sumpfflächen: „Fahr wie auf rohen Eiern; mach keine ruckartigen Bewegungen, denn wenn du einmal durch die dünne Grasnarbe durchbrichst, bist du verloren“, so Gaiser lachend.