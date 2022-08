Zweites Open-Air-Festival „Rock im Weihungstal“

Auf dem Open-Air-Gelände beim Feuerwehrhaus in Hörenhausen geht am Freitag, 19. August, das zweite Open-Air-Festival „Rock im Weihungstal“ mit den heimischen Headlinern von Overland und der Vorband aus der Region Steelrise über die Bühne.

Nach der coronabedingten Pause freuen sich Rockfreunde nach dem gelungenen Premierenauftritt von Overload beim ersten „Rock im Weihungstal“ 2019 auf das nächste Rockevent in Hörenhausen. Die Musiker Herbert Blank, Joachim Braig, Werner Braig, Ronny Brugger, Daniel Henkel und Jürgen Ströbele mit mehr als 20 Jahren Bühnenerfahrung in verschiedenen Bands lassen am 19. August ab etwa 21.30 Uhr Old School Hardrock, Rock und melodischen Metal aufleben. Zuvor ab 20 Uhr spielt die seit 2019 bestehende Band Steelrise, die mit hauptsächlich gecoverten, aber auch eigenen Songs von Punk bis Metal den Besuchern einheizen wird. Einlass und Beginn, ab 16 Jahren mit Partypass, ist um 20 Uhr, der Eintritt zu diesem interessanten Rockevent der Feuerwehr Sießen im Wald beträgt zehn Euro. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, bei schlechtem Wetter werden Zelte für eine Überdachung sorgen.

Zu ihrer „ Feuerwehr-Hockete 2022“ am Feuerwehrhaus in Hörenhausen, ebenfalls bei jeder Witterung, laden die Kameraden der Feuerwehr Sießen im Wald für Sonntag, 21. August, ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr, anschließend Kaffee und Kuchen. Der Dämmerschoppen mit einem Vesper rundet den Tag ab.