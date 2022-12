Zweiradfahrerin missachtet Vorfahrt

Die Vorfahrt hat eine Seniorin auf einem Kleinkraftrad am Dienstag in Schwendi missachtet. Gegen 10.15 Uhr fuhr die Frau in der Bahnhofstraße in Richtung Gutenzeller Straße. In der Straße Gerberwiesen war ein 25-Jähriger mit seinem Renault unterwegs. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt, das übersah die Seniorin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall und Sturz auf die Straße erlitt die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.