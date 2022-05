Zwei Veranstaltungen am Orsenhausener Salzweiher

Die bekannte Blues-Rockband „Homesick Hobos“ kommen am Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr an den Salzweiher nach Orsenhausen und geben ein Open-Air-Konzert. Der Erlös kommt zum größten Teil der Nothilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine zugute. Bei schlechtem Wetter muss das Konzert leider ausfallen.

Zwei Tage später findet am Salzweiher auch das Frühlingsfest statt. Die Naturfreunde Salzweiher Orsenhausen beginnen am Sonntag, 15. Mai, ab 10:30 Uhr ihr traditionelles Frühlingsfest auf dem Spielplatz am Salzweiher. Bei schönem Wetter findet ein Gottesdienst im Freien statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Nach dem Gottesdienst gibt es dann eine Bewirtung mit reichhaltigem Mittagessen, Kaffee und Kuchen und für die kleinen und großen Kinder auf dem Spielplatz zusätzlich zwei Kletterbäume sowie ein Nistkasten-Bastelangebot. Das Frühlingsfest dient zur Finanzierung der Vereinsaktivitäten insbesondere der vielfältigen Pflege- und Naturschutzarbeiten auf den Naturschutzflächen um den Salzweiher und dem Gemeindegebiet von Orsenhausen. Die idyllische Lage des Weihers bietet eine sehr gute Möglichkeit, das Fest mit einer Wanderung oder Fahrradtour zu verbinden.Das Fest findet bei jedem Wetter statt.