Wiedersehensfreude und jede Menge Erinnerungen

Wiedersehensfreude, Ausflugserlebnisse und jede Menge Erinnerungen haben die Angehörigen des Jahrganges 1939 bei ihrem zweitägigen 80er-Fest in Schwendi genossen. Über einen extra zum Treffen von weither angereisten Jahrgänger freute sich Organisator Erwin Ruf besonders: Aus dem australischen Sydney war Max Schiedel in seine alte Heimat Schwendi zur Feier geflogen.

Mit einem Ausflug an den Bodensee und einer Schifffahrt von Meersburg nach Langenargen hatten die Feierlichkeiten begonnen. Wieder zurück in Schwendi, schloss sich am Abend die Einkehr im „Oberschwäbischen Hof“ an. Der gemeinsame Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen, bei dem auch der verstorbenen Jahrgänger gedacht wurde, bildete den Auftakt für den zweiten Tag. Jahrgänger Siegfried Weishaupt lud die Festgesellschaft im Anschluss daran in den Schloßgarten in Orsenhausen zum gemütlichen Ausklang des 80er-Festes ein.