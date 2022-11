Wie in Schwendi mit besonderer Philosophie Tische gefertigt werden

Es riecht nach Holz, Joshua Hänn streicht über eine frisch gefertigte Tischkante. Er steht inmitten des Ausstellungszimmers seines weitläufigen Möbelbetriebs, der mit einigen kleinen Gemälden, wie etwa dem eines Edelsteins an der Wand, dekoriert ist. Zusammen mit Julian Kögel hat der 27-jährige Schwendier vor mehr als zwei Jahren den Betrieb gegründet und auf den Namen „Bewusst Besonders“ getauft – und setzt dabei auf Individualität und regionale Rohstoffe.

Und tatsächlich: Keiner der ausgestellten Tische sieht aus wie der andere: Ein Tisch ist rund, einer eckig, ein weiterer hat Füße aus Stein, der nächste thront auf einem Metallgestell. In einer Ecke steht ein Tisch aus hellem Holz, den in der Mitte tiefschwarzes Harz durchzieht. Die Gründer legen Wert darauf, alle Möbel als Unikat zu gestalten – kein Stück darf dem anderen gleichsehen.

Von der Gartenhütte in die Werkstatt

Nach dem Studium für Wirtschaftsingenieurwesen und Bautechnik begann Hänn in der Gartenhütte seiner Großmutter, an ersten Tischen aus heimischem Holz zu tüfteln. „Das war immer richtig peinlich, wenn Kunden kamen“, erinnert er sich und lacht. Mittlerweile hat sich der Betrieb deutlich vergrößert: Die Aufträge nahmen zu und die beiden Freunde konnten eine Werkstatt und Ausstellungshalle mieten. Inzwischen beliefert das „Zwei-Mann-Team“ Hänn und Kögel seine Möbel bis an den Bodensee, Heidenheim und München.

Leim kommt für sie dabei nicht in Frage, ihre Tische bestehen aus einem Stück. „Die Stämme sind zwischen 100 und 300 Jahre alt“, sagt Hänn und deutet auf die Holzplatten, die direkt neben der Tür in bis zu sechs Metern Höhe aufgereiht sind und auf die Verarbeitung warten. „Wir fertigen Tische und Bänke aus Holz, Stein und Metall an.“ Wichtig sei ihm, dass jedes Stück individuell sei und aus regionalen Rohstoffen hergestellt werde.

Holz aus der Gegend

Das Wichtigste für Hänn ist Regionalität und Nachhaltigkeit, weswegen der 27-Jährige „Greenwashing“ kritisiert, bei dem Unternehmen sich nach außen hin umweltfreundlich und verantwortungsbewusst zeigen, sich aber in Wirklichkeit wenig für den Umweltschutz interessieren.

Bei „Bewusst Besonders“ sei das anders: Das Holz stamme aus der Gegend, egal ob Eiche, Esche, Buche, Walnuss oder Bergahorn. Die Bäume würden maximal 80 Kilometer entfernt gefällt, nicht selten sogar nur zehn Kilometer. Oft greifen Hänn und Kögel auch selbst zur Säge, ehe die Hölzer dann gelagert werden und in die Trockenkammer kommen.

Viele helfende Hände für das Projekt

Ein Blick in die Werkstatt zeigt: Auch wenn an diesem Abend keine Säge mehr singt, sieht es nach viel Arbeit aus. Noch immer liegt der Geruch von Sägespänen in der Luft. Auf einer staubigen Werkbank ist eine Oberfräse befestigt, im Schrank liegen dutzende weitere Werkzeuge zum Einsatz bereit. Hier verarbeiten die beiden Freunde die Hölzer.

Aber wenn man Herzlichkeit gibt, kommt die auch wieder zurück. Joshua Hänn

Dass der Betrieb nur im Team funktioniert, unterstreicht Hänn: Viele Freunde würden sie bei ihrem Projekt unterstützen, egal ob als Fotograf, Polsterer für die Bänke, beim Erstellen ihrer Website oder für Werbeprospekte. Hänn zeigt sich dankbar dafür: „Anders könnten wir uns das in dieser Art und Weise nicht leisten. Aber wenn man Herzlichkeit gibt, kommt die auch wieder zurück.“

Kleine Herzlichkeiten für die Kunden

Herzlichkeit sollen darum auch die Kunden von „Bewusst Besonders“ erfahren: Als besonderen Zusatz für sie setzen Hänn und Kögel beispielsweise auf Kleinigkeiten: „Wenn es gewünscht wird, schreiben wir den Namen des Kunden unter die Tischplatte oder verschicken Postkarten, wenn wir mit der Verarbeitung angefangen haben“, so Hänn. Überhaupt beginnen die beiden erst mit der Arbeit, nachdem sie genau wissen, wie sich der Kunde sein Möbelstück vorstellt.

„Die Kunden äußern ihre Wünsche und suchen sich den Stamm aus. Wir passen ihn dann individuell an“, erklärt der 27-Jährige. Die Gespräche mit den Käufern dauerten häufig mehr als 90 Minuten. Für Hänn macht gerade das die Arbeit aus: „Wenn der Betrieb größer wäre, würde das gar nicht mehr gehen, weil dafür dann keine Kapazitäten übrig blieben“, glaubt er. Als Zwei-Mann-Betrieb sei das anders: „Wir können uns die Zeit nehmen. Meistens entsteht zwischen uns und den Kunden ein freundschaftliches Verhältnis.“

Tische in 3D ins Wohnzimmer projizieren

Ebenfalls ließe sich die Individualität bei einem großen Betrieb nicht erhalten, vermutet Hänn. „Mir ist wichtig, dass ein Produkt zu 100 Prozent „Bewusst Besonders“ ist und nicht mehrere Produkte zu weniger Prozenten“, erläutert er die Philosophie seines Betriebs. Das Ziel immer neue Ideen zu haben, um kein Stück zweimal anzufertigen, mache die Arbeit zwar einerseits anstrengend, treibe aber auch stark an und sei sehr motivierend.

Als weiteren Hingucker können sich die Kunden zudem via „Augmented Reality“ ihr neues Möbelstück am Tablet in 3D ins Wohnzimmer projizieren lassen, um dessen Optik zu mustern. Virtuell steht das neue Möbel dann bereits an seinem gewünschten Platz. Angesichts der großen Ausstellungsstücke – der aktuell längste Tisch im Raum ist fast fünf Meter lang – kann das hilfreich sein. Aber das reicht dem begeisterten Tischler noch nicht: Für die Zukunft hat Hänn unter anderem den Plan, einen Tisch mit zwölf Metern Länge anzufertigen, der sich für Hochzeiten oder andere Feiern mieten lässt.

Ein Teil des Erlöses wird gespendet

Auf die Frage, inwieweit sein Betrieb gegen die große und auch kostengünstigere Konkurrenz bestehen will, erklärt Hänn, dass der Großteil seiner Kunden daran interessiert sei, lang haltende regionale Möbel zu erwerben und folglich auch dazu bereit sei, höhere Summen für die Möbel zu zahlen. Die Preisspanne der Tische bewegt sich zwischen 3900 und 6000 Euro. Einen Teil des Erlöses spenden die beiden Gründer zudem an soziale Zwecke, etwa an das Deutsche Rote Kreuz, Flutopfer oder das Kinderhospiz.

Beim Werkstattbesuch wird deutlich: Hänn und seinem Kollegen hat es die Arbeit mit heimischen Massivhölzern angetan. „Regional muss nicht langweilig sein“, verdeutlicht er.

Junge Menschen sollen Träume verwirklichen

Besonders am Herzen liegt dem 27-jährigen Hänn zudem, junge Menschen zu ermuntern, etwas Besonderes zu beginnen und ihre Träume zu verwirklichen. „Wenn der erste Schritt mal gemacht ist, dann ist viel möglich“, sagt er. Seiner Wahrnehmung nach hätten viele Jugendliche gute Ideen, würden sich aber häufig nicht trauen, diese umzusetzen. „Unsere Generation kann ganz viel.“ Und es scheint: Hänn hat für seinen Betrieb genau solche kreativen Köpfe um sich geschart, die sich für einen Weg des „Besonderen“ entschieden haben.