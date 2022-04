„Musik ist eine Gabe des Himmels für alle, die sie zu hören vermögen. Jenen aber, die sie ausüben ist sie eine nie versiegende Quelle herrlicher Freude“. Dieser Gedanke wird es wohl gewesen sein, der zur Vereinsgründung beitrug und den Musikverein Hörenhausen die vergangenen 90 Jahre am Leben hielt. Im Jahre 2021 hätte der im Jahre 1931 gegründete Musikverein sein 90-jähriges Vereinsbestehen gefeiert, doch Corona verhinderte die Durchführung aller Veranstaltungen. Die 90. Jubiläumsgeneralversammlung wurde jetzt im Musikerheim nachgeholt, neben der Rückschau auf die vergangenen zwei Vereinsjahre, erinnerten die Redner an die Bedeutung des Vereins. Dieser sei in der Gemeinde schon lange verwurzelt und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens. So nehme der Verein das ganze Jahr über mit großer Präsenz seine Aufgabe wahr: Die Gemeinde mit Musik erfüllen. Dabei musiziert er nicht nur bei seinen Jahresveranstaltungen wie etwa beim Musikerball, Osterkonzert, Sommerfest oder Oktoberfest. Er geleitet auch die Erstkommunikanten zur Kirche, schreitet bei der Fronleichnamsprozession wie auch bei der Wallfahrt musizierend voran und ist oft Begleiter bei freudigen oder traurigen Anlässen. Darüber hinaus pflegt der Musikverein Hörenhausen mit vielen befreundeten Musikkapellen kameradschaftliche Banden. Der Verein wird vom 1. Vorsitzenden Wolfgang Thanner schon über 30 Jahre geführt, dieser gibt auch aktiv am Schlagzeug den Rhythmus vor. Die musikalische Leitung liegt seit vielen Jahren in den Händen von Dirigent Musikdirektor Wilfried Thanner. Das Musikrepertoire reicht von flotter Unterhaltungsmusik bis hin zu anspruchsvoller Konzertmusik. Einen hohen Stellenwert nimmt die Jugendausbildung durch qualifizierte Musiker und Musiklehrer ein. Von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten bis zur Jugendkapelle Rottal und auch im Vororchester Rottal, die von den Musikvereinen Burgrieden, Bußmannshausen, Hörenhausen und Rot bei Laupheim getragen werden, steht den musikinteressierten Kindern und Jugendlichen eine komplette Palette der musikalischen Betätigung zur Verfügung. Als einer der ersten Vereine im Kreis beteiligt sich der Musikverein Hörenhausen bis heute am Patenschaftsprojekt des Kultusministeriums Baden-Württemberg „Schule - Musikverein“. Höhepunkte der bisherigen Vereinsgeschichte waren das 70-jährige und und das 80-jährige Vereinsjubiläum. Beide wurden im Rahmen der Kreismusikfeste des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach groß gefeiert. Stolz des Vereins ist das vorwiegend in Eigenleistung umgebaute und erweiterte Musikerheim. 1. Vorsitzender Wolfgang Thanner bedauerte bei der Jubiläumsgeneralversammlung, dass die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren „unser bisher gewohntes Leben im Verein, in der Gesellschaft, in unseren Familien oder wo auch immer, komplett veränderte“. Die Planungen zum 90-jährigen Vereinsjubiläum seien bereits voll gelaufen, ein mehrtägiges Musikertreffen mit Festzelt und Festumzug sei geplant gewesen. Doch Corona habe alles verhindert, „das Leben im Verein stand leider still“. Gott sei Dank hätte man sich in den vergangenen zwei Jahren mit Unternehmungen und Auftritten im kleineren und besonderen Rahmen wie etwa dem Oktoberfest TO GO oder etwa der Weihnachtsmusik im Ort zeigen können. Nach der Lockerung in diesem Jahr seien das Osterkonzert, das Sommerfest „ 90 Jahre im kleinen Rahmen“ und viele musikalische Auftritte bei befreundeten Musikkapellen geplant. Abschließend wünschte Vorsitzender Thanner „dem Verein für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg bei seinen Zielen, Zusammenhalt, allzeit Frieden, Freundschaft und Kameradschaft und nicht zuletzt die immer herrschende Freude an unserer schönen Musik, damit wir auch zukünftig unseren wertvollen Beitrag für eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft leisten können“.