Wer miteinander redet, „kriegt was geregelt“

Seit fast fünf Jahren wohnt Christian Wölfle in Schwendi. Dort Wurzeln zu schlagen, nennt er „die beste Entscheidung meines Lebens“. Nun will er sich in den Dienst der Gemeinde stellen, die „in kurzer Zeit meine Heimat geworden ist“, und Bürgermeister werden. Nicht, um das Amt als Karrieresprungbrett zu nutzen, „sondern aus Überzeugung, unserer Gemeinde gut zu tun“, wie er in seiner Bewerbungsrede bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am Freitag in der Schwendier Veranstaltungshalle betont.

Der gebürtige Allgäuer – ledig, parteilos – schildert zunächst seinen Lebensweg und die beruflichen Stationen. Ausbildung zum Landschaftsgärtner, Bauleiter, Staatliche Technikerschule in Dresden... Jetzt ist er als Aufsichtsbeamter bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau für drei Landkreise und die Stadt Ulm zuständig.

Mit 50 Jahren sei er erfahren, aber auch jung genug, die vielfältigen Aufgaben eines Bürgermeisters zu meistern, sagt Wölfle. In der freien Wirtschaft habe er gelernt, Dinge anzupacken und sie unter Einhaltung des vorgegebenen finanziellen Rahmens umzusetzen. In seiner jetzigen Tätigkeit arbeite er eng auch mit Behörden zusammen. Wölfle beschreibt sich als Teamplayer und Netzwerker. In gemeindlichen Angelegenheiten sei er völlig wertfrei und in keinerlei Interessenskonflikte verstrickt.

Die Haushaltssituation der Gemeinde Schwendi sei solide, sagt der Kandidat. „Wir müssen weiterhin mit Weitsicht daran arbeiten, den Gestaltungsspielraum für neue Investitionen zu halten und auszubauen.“ Die Verschuldung könne man Stück für Stück reduzieren.

Schwendi sei für die Zukunft gut gewappnet, stellt er fest. Das ehrenamtliche Engagement der Bürger sei enorm, die Infrastruktur auf ordentlichem Niveau. Damit das so bleibe, müssten jetzt Weichen gestellt werden. Als Ziele, die stetes Handeln erforderten, nennt er unter anderem gut ausgestattete Spielplätze und Jugendtreffpunkte, sichere Schulwege, bedarfsgerechte Kinderbetreuung, dauerhafte Grundschulstandorte in den Teilorten, Gewerbestandorte mit sicheren Arbeitsplätzen, ein flächendeckendes digitales Netz (dafür müssten „schnell die sehnlichst erwünschten Hausanschlüsse her“), wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, die Erschließung von Bauplätzen, zeitgemäße und bezahlbare Wohnmodelle, maßgeschneiderte Begleitung und Pflege für ältere Menschen. Das Fahrradwegenetz im Gemeindegebiet müsse weiter nachhaltig – „trotz der aktuellen Absage vom Regierungspräsidium“ – vorangetrieben werden.

Wölfle möchte einen „Tag der Vereine“ organisieren, an dem sie ihre Angebote präsentieren können. Das Rathaus sieht er als „Ort der Begegnung für Jung und Alt“; es sollte auch für Vernissagen, Vorträge und dergleichen offen stehen. Schülern von Abschlussklassen möchte er jeweils einen Tag lang die Kommunalverwaltung und -politik nahebringen – „weil viele junge Menschen gar nicht wissen, was im Rathaus so passiert“.

In allen Schwendier Teilorten und im Hauptort will Wölfle eine jährliche Zusammenkunft von Bürgerschaft und Bürgermeister anbieten – „so bin ich immer an Ihrem Ohr, Probleme werden besprochen, über aktuelle Sachverhalte wird informiert und Rechenschaft über die geleistete Arbeit gegeben“. Auch monatliche Treffen mit den Ortsvorstehern sollen einen konstruktiven Austausch fördern. „Denn“, so Wölfle, „wemma miteinander schwätzt, kriegt ma auch was g’regelt“.

Die Schulen erhalten

Wie es um seine Kontakte zu Behörden bestellt sei, wird Christian Wölfle am Freitag gefragt. Er verweist auf seine jetzige Tätigkeit und will mit Unterstützung der „hervorragenden Fachkräfte“ im Schwendier Rathaus schnell ein engmaschiges Netzwerk knüpfen.

Er sehe Handlungsbedarf beim Erhalt der Schulen in den Teilgemeinden, zum Beispiel in Schönebürg, bekräftigt Wölfle. Baugebiete würden die Schülerzahlen stabilisieren.

Kleine Rufbusse könnten ein Mittel sein, ausreichend Mobilität für Kinder, Jugendliche und Senioren zu schaffen, schwebt Wölfle vor. Zum Thema Investitionen sagt er, nicht alles könne von heute auf morgen realisiert werden. Er wolle Projekte „auf Augenhöhe mit allen Teilorten gleichmäßig angehen“.

Auf das Verhältnis Hauptort-Teilorte zielt auch die Frage eines anderen Bürgers. In Schwendi sei nicht alles Schwendi, meint der Mann. Man müsse versuchen, einen „fairen, gleichmäßigen Level hinzubekommen“, antwortet Wölfle.

Was kann die Gemeinde für die Umwelt tun? Sie könne „kleine Dinge vorantreiben“, sagt Wölfle, etwa mehr Blumenwiesen anlegen. Sein Appell an die Bürger lautet, Gärten nicht nur mit Steinen zuzupflastern.

Bei der Flüchtlingsunterbringung favorisiert Wölfle dezentrale Lösungen. „Container sind nicht ielführend, wir wollen die Menschen ja auch in die Gemeinschaft einbeziehen.“