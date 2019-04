Wenn die Stunde der hölzernen Ratschen schlägt

Am Karfreitag und Karsamstag sind die Glocken der Kirche St. Martinus in Bußmannshausen – wie in allen anderen Kirchen der Republik – stumm geblieben. Mit der Stille gedachten die Christen dem Leiden und Sterben Jesu Christi. In Bußmannshausen hat an diesen beiden Tagen die Stunde der hölzernen Ratschen geschlagen. Seit Jahrzehnten ist es dort Tradition, dass mit dem donnernden Hämmern dieser Geräte die Gläubigen zum Gebet aufgerufen werden.

Der Aufstieg im Kirchturm ist nur etwas für geübte Kletterer und Schwindelfreie. Denn nach etlichen Stufen gilt es noch drei Steigleitern zu erklimmen – dann ist ein Raum im Dachgebälk oberhalb der Glockenstube des Kirchturms der Bußmannshauser Kirche erreicht. In knapp 20 Metern Höhe. Fast der ganze Boden dieser kleinen engen Dachbühne ist von einem Holzkasten bedeckt. Auf ihm sind neun „Holzhämmer“ fixiert. An einem Ende ist eine Welle mit Kurbel befestigt. Luis Bähr hat mit seiner rechten Hand die Eisenkurbel fest im Griff. Er wartet gespannt, bis die Kirchturmuhr zur vollen Stunde elf Mal geschlagen hat. Dann legt er los, dreht schwungvoll die Kurbel. Die auf der Welle versetzt angeordneten Zapfen heben die „Holzhämmer“ einige Zentimeter an, ehe sie dann auf den hölzernen Resonanzkasten laut knallen. Luis Bähr dreht die Kurbel, bis ihm die Puste ausgeht. Die Ablösung steht schon bereit, maximal fünf „Rätscher“ haben in der beengten Dachbühne Platz, um sich die anstrengende Arbeit zu teilen.

15 Ministranten aktiv

„Die Hammerschläge der Ratsche sollen an das Hämmern erinnern, mit dem Jesus ans Kreuz genagelt wurde“, erklärt Laura Bähr. Die 19-jährige Oberministrantin aus Bußmannshausen hat das Gebeträtschen am Karfreitag und Karsamstag organisiert. Etwa 15 Ministranten und Mitglieder der KLJB Bußmannshausen im Alter zwischen neun und 22 Jahren waren als „Rätscher“ aktiv. An beiden Tagen jeweils um sechs, elf und zwölf Uhr drehten sie die Kurbeln. Nicht nur an der großen Ratsche im Kirchturm, sondern auch an vier mittelgroßen mobilen Ratschen, die auf dem Vorplatz des Gotteshauses aufgestellt waren. „Für uns Ministranten ist diese Aktion schon ein Highlight im Jahr“, weiß Laura Bähr auch aus eigener Erfahrung. Dass die Gruppe jeweils nach dem frühen Sechs-Uhr-Rätschen gemeinsam frühstückt, „ist schön und für unsere Gemeinschaft wichtig“.

84-Jähriger erinnert sich

Mit ihrem Engagement des Rätschens halten die Ministranten und die KLJB-Mitglieder (sie sind seit zwei Jahren bei dieser Aktion mit an Bord) eine lange Tradition in Bußmannshausen am Leben. Seit vielen Jahrzehnten ist sie in der Kirchengemeinde verankert. „Schon als Kind bin ich bei diesem lauten Knallen zur Kirche raufgerannt und hab geschaut was los ist“, blickt Alfons Hofele viele Jahre zurück. Der 84-Jährige hat auch heuer den „Rätschern“ bei ihrer Arbeit zugeschaut. Gegenüber früher hat er einen Unterschied festgestellt: „In meiner Kindheit waren die Ratschen auf die Kirchenmauer gelegt worden.“ Dadurch, so meinte er, ist vielleicht die Lautstärke und die Reichweite des Knallens noch größer gewesen, wenn die Holzhämmer auf die hohlen Kisten schlugen. Damit ist aber auch bewiesen, dass die große Ratsche, die auf der Dachbühne des Bußmannshauser Kirchturms fest mit dem Dielenboden verschraubt ist, dort noch nicht ganz so lange in Betrieb sein kann.

Wie alt sie genau ist, konnte Laura Bähr nicht sagen. Eines weiß sie aber mit Sicherheit: „Der bisherige Rekord liegt bei 38 Minuten Dauer-Rätschen direkt unter dem Dachgebälk“. Gebrochen wurde er dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Aber wie die Ministranten in der Vergangenheit haben sich Sarah Jöchle, Pia Bähr, Luis Bähr, Levin Mayer und Franziska Wekenmann auf den Trägerbalken des Kirchturmdaches mit ihren Namen verewigt. Um der Nachwelt zu hinterlassen, wer 2019 an der großen Ratsche die Kurbel drehen durfte.