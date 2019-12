Weishaupt-Umsatz erreicht dieses Jahr 660 Millionen Euro

Das mittelständische Familienunternehmen Weishaupt mit Stammsitz in Schwendi kann für das Jahr 2019 eine positive Geschäftsentwicklung verbuchen. Gegenüber dem Vorjahr wird der konsolidierte Umsatz der Weishaupt-Gruppe um 25 Millionen Euro klettern – auf dann voraussichtlich 660 Millionen Euro im bald zu Ende gehenden Geschäftsjahr.

„Wir haben allen Grund, zufrieden zu sein mit dem Geschäftsverlauf in diesem Jahr“, urteilte der Unternehmer Siegfried Weishaupt am Freitag. Dazu beigetragen haben in der Weishaupt-Gruppe die drei Geschäftsfelder mit ihren Kernkompetenzen Energie-Technik (Max Weishaupt GmbH in Schwendi), Energie-Gewinnung (BauGrund Süd in Bad Wurzach) und Energie-Management (Neuberger in Rothenburg ob der Tauber).

Als bemerkenswert bezeichnete Siegfried Weishaupt den sechsprozentigen Umsatzzuwachs bei der „Weishaupt-Mutter“ in Schwendi im Bereich Energie-Technik. Die Weishaupt-Gruppe insgesamt liege leicht unter dieser Zahl. Die Max Weishaupt GmbH wird demnach 2019 die Umsatzmarke von 450 Millionen Euro erreichen. Davon entfallen 30 Millionen auf den Verkauf von Kleinbrennern für Öl und Gas, in Deutschland lag der Absatz bei 30 000 Stück. Hinzu kommen Großbrenner, die Weishaupt-Technik in diesem Segment wird weltweit nachgefragt.

Absatz von Wärmepumpen floriert

„Bei den Brennern werden wir auch weiterhin einen führenden Platz einnehmen“, glaubt Siegfried Weishaupt. Doch längst hat sich der Brennerhersteller zusätzliche Standbeine geschaffen; das Unternehmen hat auf die Entwicklungen am Markt mit weitsichtigen Entscheidungen reagiert und Weichen für die Zukunft gestellt. „Der erste Schritt in diese neue Weishaupt-Welt war die Gründung der Firma Pyropac im schweizerischen Sennwald vor 30 Jahren“, sagte Siegfried Weishaupt. Dort werden heute in einer hochmodernen Fertigung die Heizsysteme (Gas- und Ölbrennwertgeräte und Wärmepumpen) hergestellt. Deren Absatz florierte 2019 besonders gut, zweistellige Umsatzzuwächse wurden erzielt. Zehn Prozent sind es bei den Brennwertgeräten, 30 000 Stück werden in diesem Jahr verkauft. Mit einer noch größeren Umsatzsteigerung, nämlich 20 Prozent, ist bei den Wärmepumpen zu rechnen. „Diesen Prozentsatz erreichen wir damit im zweiten Jahr hintereinander“, unterstrich Weishaupt die beeindruckende Entwicklung. Fast 50 Millionen Euro Umsatz wird das Unternehmen mit den Wärmepumpen heuer erzielen.

Vor 25 Jahren hat Weishaupt einen zweiten Schritt beim Wandel in der Unternehmensstruktur getan. Die Firma Neuberger in Rothenburg ob der Tauber, innovativer Spezialist für Gebäudeautomation, ist seither Teil der Weishaupt-Gruppe. Mit inzwischen 560 Mitarbeitern, darunter 80 Auszubildenden, wird Neuberger heuer einen Umsatz von annähernd 70 Millionen Euro erreichen.

Ebenfalls sechs Prozent Steigerung beim Umsatz gegenüber 2018 vermeldet das Geschäftsfeld Energie-Gewinnung, vor zehn Jahren in die Weishaupt-Gruppe aufgenommen. 35 Millionen Euro wird BauGrund Süd, ein führendes Spezialunternehmen für Bohrungen auch außerhalb Deutschlands, umsetzen. Am Hauptstandort in Bad Wurzach wird gerade eine Großinvestition getätigt: Neue Gebäude für Verwaltung, Lager, Arbeitsvorbereitung und den Sozialbereich entstehen. Kostenpunkt: zirka 13 Millionen Euro.

„Wir wollen ein Leuchtturm sein“

In einer Gesamteinschätzung seines Unternehmens nach einem wiederum erfolgreichen Geschäftsjahr sprach Siegfried Weishaupt, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, von einer Vorzeigeadresse in der Branche. Und auch mit Blick auf die allgemeine konjunkturelle Lage ist der Schwendier Unternehmer zufrieden: „Wenn man sieht, was drumherum läuft, sind wir im Moment ein Leuchtturm. Und das wollen wir auch in Zukunft sein.“

Die Voraussetzungen hierfür wurden in der jüngsten Vergangenheit geschaffen, beispielsweise durch ein gewaltiges Investitionsprogramm. Eine weitere Großinvestition in naher Zukunft kündigte Siegfried Weishaupt am Freitag für das Stammwerk in Schwendi mit seinen rund 900 Beschäftigten an – „die Entscheidung ist gefallen“. Für die Verwaltung wird ein neues Gebäude gebaut. „Aus organisatorischen und energetischen Gesichtspunkten heraus haben wir hier Bedarf“, erklärte Weishaupt. Bestehende Gebäudeteile werden abgerissen, an ihre Stelle tritt ein Neubau. Die Planungen sollen 2020 anlaufen. Auch der Bau einer neuen großen Lagerhalle ist in Vorbereitung. Sie wird auf dem an das Firmengelände angrenzenden Areal (dort stehen eine Schreinerei und ein ehemaliges Sägewerk) errichtet. Diese Fläche östlich des Weishaupt-Parkplatzes hatte das Unternehmen im letzten Jahr gekauft.