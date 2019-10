Weishaupt-Senioren staunen über Veränderung des Werks

Der Schwendier Unternehmer Siegfried Weishaupt hat am 20. Februar dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert. Neben Festen mit geladenen Gästen und mit der gesamten Belegschaft, hat der Unternehmer nun die Weishaupt-Senioren in die Konzernzentrale eingeladen.

Mit 180 geladenen Gästen hat Siegfried Weishaupt im Februar auf seinen Ehrentag angestoßen. Um ein Vielfaches größer war die Gästeschar im Juli dann. Die gesamte Belegschaft der Schwendi Max Weishaupt GmbH war von Siegfried Weishaupt anlässlich seines Geburtstags zu einem großen Grillfest eingeladen worden – etwa 850 Weishaupt-Mitarbeiter des Stammwerkes feierten im Festzelt auf dem Firmengelände. Und am Dienstag dieser Woche hatte Siegfried Weishaupt einen weiteren Personenkreis mit Blick auf seinen Geburtstag eingeladen: Knapp 200 Weishaupt-Senioren verbrachten einen Nachmittag in der Konzernzentrale in Schwendi.

Für die ehemaligen Mitarbeiter, ob schon lange oder erst seit ein paar Jahren im Ruhestand, sollten es interessante Stunden werden. Zuerst konnten sie, aufgeteilt in mehrere Gruppen, bei einem Rundgang einen Blick in die Bereiche Forschung, Produktion und den Versand werfen. Dass sich besonders in den vergangenen Jahren im Schwendier Werk viel verändert hat, blieb den Weishaupt-Senioren nicht verborgen. „Ich bin jetzt sieben Jahre weg. Aber ich kenne den Betrieb nicht mehr“, beschrieb ein ehemaliger Mitarbeiter voller Staunen das, was er beim Rundgang zu Gesicht bekam.

Beeindruckte Besucher

Gewaltige Investitionen bei Weishaupt, vor allem in der jüngsten Vergangenheit, haben auch das innerbetriebliche Erscheinungsbild im Stammwerk verändert. „Seit ich auf dem Empire State Building in New York war, bin ich nicht mehr so beeindruckt gewesen wie heute Nachmittag“, fasste ein Weishaupt-Rentner das Gesehene nach dem Rundgang in Worte. Diese Aussage sei ein großes Kompliment, freute sich Siegfried Weishaupt.

Nach der Werk-Besichtigung wurden die ehemaligen Mitarbeiter im Weishaupt-Forum mit Kaffee, Kuchen und einem Vesper verköstigt. „Ich bin stolz, in so viele Gesichter blicken zu können“, sagte Siegfried Weishaupt, „fast alle konnte ich noch zuordnen“. Der Unternehmer selber ist bereits seit 53 Jahren im Betrieb. „Wenn ein Mitarbeiter ausscheidet und in Rente geht, ist es für mich wie wenn einer von der Familie geht“, sagte er.

Weishaupt: Sind gut aufgestellt

Die Weishaupt-Firmengruppe, so erläuterte er, sei gut aufgestellt. „Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben und das, was wir leisten“, blickte Siegfried Weishaupt auf das Erreichte. Daran haben alle mitgewirkt, wertschätzte er auch den Beitrag der Weishaupt-Senioren während ihrer aktiven Arbeitszeit. Nicht nur um Schwendi herum sei Weishaupt bekannt. „Die hohe Qualität unserer Produkte weiß man auf der ganzen Welt zu schätzen“, so der Unternehmer.

Im Namen der Weishaupt-Senioren bedankte sich Helmut Schönke bei dem Schwendier Unternehmer für die Einladung zu dem Treffen. „Wir sind nachwievor sehr interessiert daran, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt“, signalisierte Helmut Schönke die Verbundenheit mit dem ehemaligen Arbeitgeber auch in der Zukunft.