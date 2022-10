Weihungszeller Pater Lukas Bohn wird von Georg Gänswein zum Priester geweiht

Großer Festtag in Sießen im Wald. Ein besonderes und seltenes, aber auch für seine Heimatgemeinde Sießen im Wald freudiges Ereignis wird am Sonntag groß gefeiert. Der 30-jährige gebürtige Weihungszeller Pater Lukas Bohn wurde im vergangenen Jahr im niederösterreichischen St.Georgen/in zum Diakon geweiht. Kürzlich hat Diakon Pater Lukas Bohn zusammen mit zwei weiteren Ordensbrüdern in der Basilika des Stiftes St. Florian bei Linz in Oberösterreich durch Handauflegung und Gebet von Erzbischof und Sekretär von Papst Benedikt XVI., Dr. Georg Gänswein, das Sakrament der Priesterweihe empfangen.

„Es war für mich ein sehr bewegender, eindrucksvoller und unvergesslicher Moment gewesen, besonders die Handauflegung durch den Bischof“ sagte Pater Lukas nach seiner Weihe. Erzbischof Gänswein wies in seiner Predigt darauf hin, dass es sich bei der Priesterweihe um eine „Gabe und ein Geschenk des Heiligen Geistes handelt, der den Neupriester befähigt, bei der Feier der Sakramente in Stellvertretung Christi zu handeln und so die Menschen zu Gott zu führen“. Bei seiner Weihe seien „sehr viele Priester dabei gewesen“. Besonders aber freute es sich, „dass meine Familie – leider ohne die erkrankten Eltern – aber auch Gäste aus meiner Heimatgemeinde meine Priesterweihe mitgefeiert haben“, so Bohn.

Der Neupriester war im November vergangenen Jahres als Diakon in die Pfarreiengemeinschaft Lechrain gekommen, dort wird er auch weiterhin als Seelsorger und Religionslehrer tätig sein. Seine Heimatgemeinde, die gesamte Seelsorgeeinheit Schwendi, die Kirchengemeinde Sießen im Wald sowie die ganze Region sind nun Sonntag, 16. Oktober, zur festlichen Heimatprimiz von Neupriester P. Lukas Bohn (SJM) in seiner Heimatgemeinde Sießen im Wald eingeladen. Die örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen und voran der Musikverein Hörenhausen holen ab 9.15 Uhr den Neupriester an der Schule ab und geleiten ihn mit Marschmusik zur Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena, wo ab 9.30 Uhr das festliche Primizhochamt gefeiert wird. Ein Projektchor des Gesangvereins übernimmt die musikalische Gestaltung.

Da nach Auskunft von Alexandra Mayer vom Kirchengemeinderat die Wallfahrtskirche nach den Anmeldungen bereits voll ist, wird das Hochamt in das benachbarte Kirchengemeindezentrum übertragen, hier gibt es noch freie Plätze. Danach gibt der Musikverein Hörenhausen auf dem Kirchenvorplatz ein musikalisches Ständchen. Da die Heimatprimiz ein Fest der ganzen Kirchengemeinde und seiner Heimatgemeinde ist, sind alle zum festlichen Hochamt, wie auch zum anschließenden Festessen nach Schwendi in die Veranstaltungshalle eingeladen und dort Gäste des Neupriesters. Für diejenigen, die sich in Form einer Spende an den Unkosten beteiligen möchten, ist am Eingang der Halle eine Spendenbox aufgestellt.

Um 17 Uhr findet zum Abschluss eine Dankandacht, mitgestaltet von der Schola der Kirchengemeinde, wiederum in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald statt. Hier besteht die Möglichkeit, den „Einzelprimizsegen“ durch Neupriester Bohn zu erhalten.