Weihnachtlicher Hofmarkt abgesagt

Der Weihnachtliche Hofmarkt in Weihungszell, der am Samstag, 12. Dezember, stattfinden sollte, fällt in diesem Jahr aus. Grund für die Absage des urigen Markts auf dem Hof von Ferdinand Thanner im Schwendier Teilort Weihungszell ist die Corona-Pandemie. Besucher aus der ganzen Region hatten in den vergangenen Jahren den Markt besucht. Mehr als 40 Jahre werden auf dem Hof schon Christbäume verkauft. Daraus hatte sich mit einem Fleisch- und Backwarenverkauf in den vergangenen Jahren ein kleiner Weihnachtsmarkt mit eigenem Flair entwickelt. Verschiedene unterstützte Aktionen wie die „Radio7 Drachenkinder“ oder gesponserte Geschenke für alle Kinder beim Besuch des Nikolauses werteten in der Vergangenheit den sozialen Aspekt des Hofmarktes auf.

Nicht abgesagt ist der Christbaumverkauf, den es bei Ferdinand Thanner ab Samstag, 12. Dezember, gibt. Er hofft nun, dass sein Weihnachtlicher Hofmarkt im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. „Denn da feiern wir mit dem 25. Markt ein kleines Jubiläum“, sagt Thanner.