Weihnachtliche Gemütlichkeit im Kreis der Buden

Wenn sich Besucher zum Christkindlmarkt in Großschafhausen aufmachen, ist Weihnachten nicht mehr weit. Der kleine Markt ist wahrscheinlich der letzte in der Weihnachtsmarkt-Veranstaltungsserie in der näheren Region. Am Samstag, zwei Tage vor Heiligabend, hatten die 16 aktiven Budenmitglieder der Hütte Schwendi den Platz vor ihrem Domizil für das Marktgeschehen vorbereitet. Zwölf Hütten wurden aufgestellt, der so entstandene fast geschlossene Platz mit Stroh als angenehme Unterlage ausgelegt. Und dann war es soweit: Sechs Stunden lang, mit Beginn der Abenddämmerung, wurden aus den meisten Hütten heraus Köstlichkeiten angeboten. Klein und mit ganz entspannter Atmosphäre wollen die Organisatoren von der Hütte Schwendi dieses Angebot halten. „Einen Teil der Einnahmen werden wir wie jedes Jahr spenden“, erklärte Niko Jost, erster Vorsitzender der Hütte Schwendi. Wer in den Genuss der Spenden kommt, wird bei der Vereinsversammlung im kommenden Februar festgelegt.Foto: Bernd Baur