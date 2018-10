Weihbischof weiht neuen Altar

Nach der nun abgeschlossenen, umfassenden Innenrenovierung und auch Neugestaltung in bestimmten Bereichen findet am kommenden Samstag, 20. Oktober, als Krönung die Weihe des neuen Altares in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald mit Besuch des Weihbischofs statt. Am Mittwoch findet dafür die Vorbereitung auf dieses seltene Ereignis statt – und dabei wird auch auf 200 Jahre Kirchengemeinde Sießen zurückgeblickt.

Erfreulich war, dass das diesjährige Kirchenpatrozinium St. Maria Magdalena am 22. Juli bereits in der renovierten Wallfahrtskirche groß gefeiert werden konnte. Auch weitere Termine wie etliche Hochzeiten von Juli bis Oktober und ein Konzert des Laupheimer Singkreises am 14. Oktober gingen inzwischen in der Wallfahrtskirche über die Bühne.

Der neue Altar sowie das Ambo aus Jura-Marmor wurden vom Künstler Konrad Braun aus Heudorf am Bussen gestaltet und hergestellt. Das Gnadenbild „Unsere Liebe Frau von Sießen“ verbleibt am gleichen Platz im Hochaltar, soll aber mit Lichtspots „ins rechte Licht“ gerückt werden.

Obwohl noch nicht alles fertig ist – im Winter wird auch die komplette Kirchenorgel mit Umfeld noch richtig saniert –, erstrahlt das Innere der Wallfahrtskirche im neuen Glanz. Viele machten sich bereits ein Bild vom Ergebnis der umfassenden Innenrenovation der Sießener Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena. Das allgemeine Urteil: „Schön ist sie geworden, unsere Kirche.“ Auch die bei Nacht eingeschaltete Außenbeleuchtung ist ein Ergebnis der Renovierung.

Festgottesdienst ab 18 Uhr

Im Rahmen eines Festgottesdienstes am Samstag ab 18 Uhr wird der neue Altar von Weihbischof Thomas Maria Renz geweiht. Dabei werden traditionelle Weiheregularien vorgenommen.

Die Feier wird musikalisch mitgestaltet von Franziska Schachtner (Orgel), dem Musikverein Hörenhausen, dem Gesangverein „Cäcilia“ Sießen, der Schola der Kirchengemeinde Sießen, Regina Ströbele (Gesang) und Lena Thanner (Violine). Anschließend findet für alle Gäste ein Stehempfang in der benachbarten Gemeindehalle in Sießen statt.

Zur Vorbereitung dieses seltenen Ereignisses in der Geschichte einer Kirchengemeinde wird ein Informationsabend am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Sießen im Wald stattfinden. Der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Dr. Anton Thanner wird einen Rückblick auf die Geschichte der Kirchengemeinde Sießen geben. Pfarrer Martin Ziellenbach wird die Bedeutung der Weihe des neuen Altares erläutern, und Gemeindereferentin Elfi Weiß wird einen Ausblick wagen, was „in Zukunft auf die Kirchengemeinde zukommen wird“. Ein geselliger Teil wird den Abend ausklingen lassen.