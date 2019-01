Weberzunft ernennt Karl Högerle zum Ehrenzunftmeister

356 Jahre ist sie alt, Ende 2018 zählte sie 774 Mitglieder: Die Weber- und Handwerkerzunft Schwendi, 1663 gegründet, kann nicht nur mit markanten Zahlen aufwarten, sondern auch mit dem Umstand, dass sie über all die Jahrhunderte hinweg einen Dienst an ihren Mitgliedern aufrechterhalten hat. Auf dem Weg zur letzten Ruhestätte auf dem Friedhof werden verstorbene Mitglieder durch die Zunft begleitet. Sie stellt die Träger für Kreuz und Fahne sowie den Sarg. Im vergangenen Jahr hatte Jungmeister Hubert Heinz 23 Mal Träger zu organisieren.

Etliche Traditionen bestimmen das Vereinsleben bei der Weberzunft, auch bei der Jahresversammlung. Mit der kleinen Zunftglocke läutete Zunftmeister Eberhard Seifried am Sonntag im Musikerheim die Jahresversammlung ein, zu der 68 Besucher gekommen waren. Wie gewohnt konnten sie gleich zu Beginn das Protokoll der letztjährigen Versammlung vernehmen.

Erstellt und vorgelesen hat es der Schriftführer Frido Kurz. Er lieferte in einer Art Bilanz auch Zahlenmaterial, das auf der Grundlage von Änderungen im Lauf des Jahres 2018 entstanden ist. 23 Mitglieder starben, acht neue traten der Zunft bei, drei verließen sie, so dass die Mitgliederliste aktuell 774 Namen enthält.

Webermuseum verzeichnetRückgang bei Besucherzahl

Das finanzielle Polster der Zunft konnte nahezu auf dem Stand des Vorjahres gehalten werden. Bei den Führungen im kleinen Webermuseum im Rathaus verzeichnete die Zunft allerdings einen Rückgang. „Leider waren es nur drei Besuchergruppen, denen die Geschichte der Weber in Schwendi dort vorgestellt und deren Arbeit an den historischen Einrichtungen wie einem alten Webstuhl vorgeführt wurde“, bedauerte Eberhard Seifried. Er hofft, dass sich das Interesse an einem Museumsbesuch künftig wieder steigert.

Dass das Museum nach wie vor von Karl Högerle betreut und die Führungen von ihm selber angeboten werden, freut den Zunftmeister sehr. Denn es gibt wohl keinen besseren Kenner der Materie als Karl Högerle. Bis 2018 leitete er die Zunft, insgesamt 33 Jahre lang. Das Webermuseum hat der 85-Jährige gegründet und aufgebaut. Seine Leistungen für und die Verdienste um die Zunft haben das Vorstandsgremium bewogen, ihn einstimmig zum Ehrenzunftmeister zu ernennen. Den Titel mitsamt einer Urkunde erhielt Högerle am Sonntag aus den Händen seines Nachfolgers Eberhard Seifried.

„In vorbildlicher Weisefür die Tradition eingesetzt“

„Karl Högerle hat sich in vorbildlicher Weise für die Tradition eingesetzt und sich mit der über 350-jährigen Geschichte der Zunft im Detail befasst“, lobte Seifried. Jahrzehnte lang habe Högerle intensiv und geradezu besessen recherchiert und gesammelt, die Zunft ganz entscheidend geprägt und vorangebracht

„Das hätte ich nicht gedacht“, zeigte sich der Geehrte überrascht ob seines neuen Titels. „Sie schreiben Geschichte als erster Ehrenzunftmeister“, ordnete Bürgermeister Günther Karremann den Moment ein. Doch Karl Högerle korrigierte ihn sofort: „Wir hatten mit Ludwig Rehm bereits einen Ehrenzunftmeister.“

Eine gute Ernte hat die Zunft auf ihrem Flachsbeet an der Biberacher Straße im vergangenen Jahr eingefahren. Drei Mal wurde gesät, eine blaue Blütenpracht entwickelte sich und letztendlich schöner Flachs. Wissenswertes über die Pflanze, vor allem aber ihre Bedeutung und ihren Bezug zum einstigen Weberdorf Schwendi konnten Interessierte einer neuen Infotafel entnehmen. Auch heuer sollen Flachsbeet und Infotafel wieder die Blicke auf sich ziehen.

An die bewegte Zeit, in der Lazarus von Schwendi (gestorben 1583) lebte, erinnerte Pfarrer Martin Ziellenbach. Lazarus sei damals schon ein Politiker mit europäischen Visionen gewesen. Während es seinerzeit um die Einheit der Kirche ging, werde heute über die Einheit Europas entschieden, schlug der Geistliche den Bogen. „Wir sollten den Blick auf das Ganze nicht vergessen“, mahnte Ziellenbach. Und ergänzte: „Wenn wir den Krug unseres Lebens immer nur halb voll sehen, kann es nichts werden“. Der Weberzunft räumte er einen wichtigen Platz in der Dorfgemeinschaft ein und dankte den Trägern für ihren Dienst beim letzten Geleit verstorbener Mitglieder.

Mit großer Freude stellte Bürgermeister Karremann fest, „dass der letztjährig durchgeführte Übergang im Amt des Zunftmeisters gelungen ist und bestens funktioniert hat“. Auch er forderte mit Hinweis auf die geschichtsträchtige Vergangenheit der Weberzunft, heute über Europa eine Klammer zu haben. Der Lazarus-von-Schwendi-Städtebund, ein Zusammenschluss von Gemeinden aus Frankreich, Belgien und Deutschland mit dem Präsidenten Gerhard Maurer, trage hierzu bei. Karremann und Gerda Ruhl wurden von der Versammlung in ihrem Amt als Kassenprüfer bestätigt.

Mit einem geschichtlichen Vortrag zum Thema „Schwendi im Ersten Weltkrieg“ fesselte Frido Kurz die Besucher. Er hatte akribisch recherchiert und Bilder und historische Dokumente gesammelt, die er über einen Beamer präsentierte. Im 1200-Seelen-Dorf Schwendi erfolgte am 2. August 1914 die Mobilmachung. Mehr als 300 Männer wurden zum Kriegseinsatz einberufen. Fast 70 von ihnen sind gefallen, 13 gerieten in Kriegsgefangenschaft. „Ein denkwürdiger Vortrag. Die Zeitdokumente sind zutiefst beeindruckend und machen auch 100 Jahre nach Kriegsende noch betroffen“, fasste Zunftmeister Eberhard Seifried zusammen.