Der Albverein Regglisweiler veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, eine Wanderung in den Heggbacher Wald. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Bürgerhaus in Regglisweiler und um 13.30 Uhr am Edeka in Schwendi. Mit Privatautos fahren die Wanderer zum Wanderparkplatz im Heggbacher Wald bei Schönebürg. Hier beginnt die Rundwanderung. Die Tour ist acht Kilometer lang, die Gehzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Der Albverein bittet um Anmeldungen bis 19. Oktober, 18 Uhr, bei Wanderführer Ralf Berger unter der Telefonnummer 07353/981791 oder 0170/7351972.