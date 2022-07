Waldmesse am „Kreuz im Wald“

Die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Großschafhausen lädt am kommenden Sonntag, 10. Juli, um 10.30 Uhr wieder zur Waldmesse beim „Sießener Kreuz“ ein. Dabei kann „Das Kreuz im Walde bei Großschafhausen“ auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Im Jahr 1690 zogen Diebe und Kirchenräuber, als Kaufleute im Land umher, um alle Kirchen zu berauben. So raubten sie auch den Schatz samt dem heiligen Partikel und flohen über die Iller in die Schwendischen Wälder. Dort setzten sie sich zwischen Großschafhausen und Jetzthöfe unter einen Eichenbaum. Sie teilten den Raub so, dass das Silber beisammen bleiben sollte, bis es aufgegeben werden konnte.

An die Stelle der Eiche, unter der vor über 300 Jahren die Räuber den Kreuzpartikel verteilt haben, wurde ein Kreuz gestellt. Während des Krieges haben dann christlich gesinnte Holzmacher ein Eichenkreuz erstellt. Als ein gläubiger Soldat der unversehrt aus dem Krieg heimkehrte, stiftete zusätzlich einen geschnitzten Christuskörper. 1947, am Ostermontag, wurde dieses Kreuz feierlich eingeweiht.

2005 wurde das Kreuz von Großschafhauser Bewohnern letztmals restauriert. Schon viele Jahre findet, wie jetzt am Sonntag, eine feierliche Waldmesse am „Sießener Kreuz“ statt. Der Gottesdienst findet bei gutem Wetter statt und wird von Pfarrer Martin Ziellenbach und musikalisch von Jagdhornbläsern des Hegerings Schwendi und vom Musikverein Hörenhausen mitgestaltet. Das anschließende Grillen findet bei jedem Wetter beim Gemeindehaus Großchafhausen statt.