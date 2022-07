Vorfahrt genommen: E-Bikerin wird bei Zusammenstoß mit Moped schwer verletzt

Drei Verletzte, darunter eine schwerverletzte Frau, hat ein Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr bei Weitenbühl beim Zusammenstoß eines Kleinkraftrades und eines E-Bikes gefordert.

Auf dem Geh- und Radweg von Niedernzell in nördliche Richtung nach Weitenbühl waren zwei junge Frauen auf einem Kleinkraftrad unterwegs. An der Einmündung des Geh- und Radweges und des Gemeindeverbindungsweges missachtete die 17-jährige Fahrerin des Mopeds die Vorfahrt und stieß mit dem E-Bike einer 42-jährigen Radlerin zusammen, die bergabwärts unterwegs war.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch den hochgewachsenen Mais war die Sicht im Kreuzungsbereich erschwert. Die beiden 17- und 16-jährigen Frauen auf dem Kleinkraftrad erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Memmingen gefahren. Schwere Verletzungen zog sich dagegen die Radfahrerin zu. Nach der Erstversorgung im Rettungswagen durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. „Eine Aufnahme in ein Krankenhaus in der näheren Umgebung war nicht möglich, weil dort alle Schockräume belegt waren“, sagte ASB-Einsatzleiter Wolfgang Krems.

Neben dem ASB waren das DRK und die Polizei bei dem Unfall im Einsatz. Den Sachschaden an E-Bike und Krad beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.