Von leidenden Männern und schuhkaufwütigen Frauen

Erneut sehr guten Anklang hat die Kabarett-Gruppe „Die Untertoener“ mit ihrem neuen Programm „Das Wüste lebt“ am vergangenen Samstag in der Veranstaltungshalle in Schwendi gefunden. Viele aktuelle Geschichten und Tatsachen wurden dabei in Liedern auf bekannte Melodien vorgetragen. Auch die instrumentale Begleitung durch die Musiker Frank Miller (Bass, Blech und Gesang) und Peter Klein (Piano) war ein Hörgenuss.

Zu Beginn wurden die lokalen Ereignisse und Pannen in ‚Schwendibürg‘ von Eva Hempfer und Lothar Beck auf die Schippe genommen. Zur Sprache kamen unter anderem das herrenlose Autowrack an der Rot, in dem der Bürgermeister Gold vermutete, das Promi-Kochen im Oberschwäbischen Hof, der geplante Kiesabbau bei Kleinamerika und die neue Friedhofsordnung in Schwendi. Dort wurden bei den neuen Steinstelen bereits Blumen abgelegt, obwohl noch niemand beerdigt ist. Da ist wohl jemand seiner Zeit voraus.

Auch der Erfindergeist der Schönebürger Vereine wurde hervorgehoben. So gebe es neben den Traditionsfesten jetzt auch eine Lichterserenade im Naturfreibad, einen Boccia-Night-Cup, ein Schwobaklang- Open-Air und einen Almabtrieb. Sie hätten gar nicht gewusst, dass es in Schönebürg so viele Rindviecher gibt, meinten die Untertoener.

Sehr anschaulich zeigt Claudia Kreiser als bemutternde Ehefrau, wie der an lebensbedrohender „Männergrippe“ leidende Ehemann (Lothar Beck) behandelt werden muss. In einer Lehrer-Persiflage wurden die unterschiedlichen Lehrertypen dargestellt. Dort wird unter anderem das Epilieren gelehrt, denn schön sein ist wichtiger als gescheit sein. Dann tänzelt Beck als Marie-Lou mit hochhackigen Schuhen auf der Bühne und schwelgt, wie wichtig der Kauf unzähliger Schuhe ist.

In einem Medley werden aktuelle Themen wie die Rodung im Hambacher Forst, der Dieselskandal, die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche, die getürkte Özil-Geschichte oder der Brexit mit der May als Dancing Queen veralbert. Noch vor der Pause zieht Frank Miller mit seiner Stimme und dem „Pigalle-Lied“ das Publikum in seinen Bann.

Im zweiten Teil spielt Kreiser die fesche Lola, bevor Eva Hempfer ihren Solopart mit dem Stück „Linke Socke“ hat. Sein Fett bekommt Moderator Markus Lanz von Beck ab, als er ihn in „Lanzelot“ als Volksverschwätzer des ZDF, Allzwecklaberer oder Wortpaparazzo bezeichnet.

Nach knapp drei Stunden stimmten „Die Untertoener“ ihren Raussschmeißer „Ausgetoernt“ an. Das Publikum hatte wieder einen unterhaltsamen Abend erlebt, und es dankte mit einem kräftigen Applaus.