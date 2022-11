Aufgrund dringend erforderlicher Belagsarbeiten an der Schwendier Straße ist eine Sperrung der L 280, Ortsdurchfahrt in Schönebürg notwendig. Betroffen ist der Bereich ab Einmündung „Oberer Sandberg“ bis zum Kreuzungsbereich „Laupheimer Straße“. Wie die Ortsverwaltung Schwendi weiter mitteilt, beginnt die Vollsperrung am Montag, 14. November, und wird voraussichtlich eine Woche andauern. Der Verkehr wird entsprechend überörtlich umgeleitet.