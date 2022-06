Volles Programm der Naturfreunde Salzweiher im Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung am 6. Mai in der Turnhalle in Orsenhausen wurde ein Teil der Führungspositionen einstimmig bestätigt: Werner Jans (1. Vors.), Klemens Schoch (Schriftführer), Bärbel Schiller (Kassenverwalterin), Wolfgang Bednarski, Robert Brembati, Horst Gehring, Erhard Schoch (Ausschuss) sowie Friede Gehring und Susanne Danner (Kassenprüferinnen). Den Ausschuss vervollständigen Martin Weller (stellv. Vors.), Reinhard Hörmann und Michael Wilhelm (Ausschuss).

Trotz der bekannten Einschränkungen wurden im Jahr 2021 über 1200 Arbeitsstunden für die Pflege des Salzweihergeländes und weiteren 5 ha Streuobstwiesen, Hecken mit Randstreifen, Extensivwiesen, der Betreuung von 150 Nisthilfen und vielem mehr geleistet.

Seit vielen Jahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit auf der Biodiversität, einem Thema, dem sich nun lobenswerter Weise auch die Kommune verstärkt zuwendet, was Bürgermeister Wolfgang Späth in seiner Rede betonte, ebenso die vorbildliche und wegweisende Arbeit im Sinne des Natur- und Artenschutzes. „Ich bin sehr froh, dass wir sie haben“, betonte er. Werner Jans nannte als Highlight 2021 die erste Storchenbrut im 2005 errichteten Nest und betonte, dass es oft einen langen Atem braucht, um im Natur- und Artenschutz kleine Erfolge zu sehen, auch wenn man bei großräumiger Betrachtung des gravierenden Artensterbens eher an der Vereinsarbeit zweifelt. Was zwei Jahre viel zu kurz kam, war natürlich die Geselligkeit.

Dazu gab es nun im Rahmen des 45-jährigen Bestehens des Vereins gleich zwei Veranstaltungen: Am Freitag, 13. Mai heizten die „Homesick Hobos“ im Rahmen eines Benefizkonzerts zu Gunsten der Kriegsflüchtlinge direkt in Kiew den zahlreichen Besuchern so richtig ein. „Schön, mal wieder so beieinander am Tisch zu stehen, ein Getränk und die tolle Livemusik zu genießen“ war der häufig gehörte Tenor.

Am Sonntag, 15. Mai eröffnete bei strahlendem Sonnenschein ein feierlicher Feldgottesdienst mit Pfarrer Martin Ziellenbach das Frühlingsfest. Ein Thema des Gottesdienstes war die Bewahrung der Schöpfung. Beim anschließenden reichhaltigen Mittagessen wurden die Naturfreunde regelrecht überrannt. Besonderes Augenmerk galt traditionell den kleinen Gästen: Kletterbäume und die Möglichkeit Nistkästen zusammenzunageln machten den Aufenthalt am Salzweiher zu einer kurzweiligen Angelegenheit.