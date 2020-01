Volles Haus bei Schwendis ältestem Verein

Mit dem Klang der kleinen Zunftglocke hat Zunftmeister Eberhard Seifried die 356. Jahresversammlung der Weber- und Handwerkerzunft Schwendi e. V. im Musikerheim Schwendi eröffnet. Er hatte allen Grund zur Freude, denn der Saal war bis zum letzten Platz besetzt, 74 Mitglieder und Gäste waren gekommen.

Schriftführer Frido Kurz verlas das Protokoll des Vorjahres und wusste Statistisches zu berichten: Einschließlich der zehn Neueintritte 2019 zählt die im Jahr 1663 gegründete Zunft aktuell 758 Mitglieder und ist damit weiterhin einer der größten Vereine in der Gemeinde. Laut dem Kassenbericht ist auch die finanzielle Lage in bester Ordnung.

Flachsbeet wird bepflanzt

Der Zunftmeister blickte in seinem Bericht zurück in die historischen Zunftbücher von Schwendis ältestem Verein. Wie in den vergangenen Jahren wird auch heuer wieder das Flachsbeet bepflanzt. Die Führungen im Webermuseum im Schwendier Rathaus werden weiterhin von Karl Högerle angeboten.

Nach den Grußworten von Pfarrer Martin Ziellenbach und Bürgermeister Wolfgang Späth standen die Wahlen an. Sämtliche Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zur Verfügung und wurden einstimmig wiedergewählt. Zunftmeister/Erster Vorsitzender ist Eberhard Seifried, Jungmeister/Zweiter Vorsitzender Hubert Heinz, Schriftführer Frido Kurz und EDV-Fachmann Ewald Ruhl. Die jahrzehntelang für die Zunft tätigen Kassenprüfer Gerda Ruhl und Günther Karremann stellten sich nicht mehr zur Wahl. Unter dem Beifall der Versammlung wurden sie vom Zunftmeister mit Dankesworten und einem Präsent verabschiedet. Neu als Kassenprüfer wurden gewählt: Bürgermeister Wolfgang Späth und Karl-Heinz Ruhl.

Vortrag beeindruckt Zuhörer

„Die Eisenbahnlinie von Laupheim-West nach Schwendi, von der Planung bis zur Stilllegung“ war das Thema des geschichtlichen Vortrags. Alfons Christ hatte umfangreich recherchiert und präsentierte zahlreiche historische Dokumente und Fotos per Beamer und Großbildleinwand. Mit vielen Details, angefangen bei der Planung, über den Bau, die Einweihung 1904 und den Betrieb bis hin zur Stilllegung und zum Rückbau beeindruckte er die Zuhörer. Vor allem bei den Älteren weckte der Vortrag so manche Erinnerung an eigene Erlebnisse mit dem „Rottalmolle“.