Vocal Dream überzeugt mit Pop und Poesie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sängerinnen und Sänger des Chores Vocal Dream konnten am Wochenende des 19. und 20. November ihre beiden Konzerte in den voll besetzten Kirchen in Schwendi und Biberach genießen. Mit einem afrikanischen Gruß, der übersetzt bedeutet „ich sehe dich“ und beantwortet wird mit „wenn du mich siehst, dann existiere ich“ wurden die Zuhörer von Hanna Osigus begrüßt.

Im Wechsel von ausdrucksstark gelesenen Übersetzungen der Liedtexte und der folgenden Chormusik wurden die Zuhörer durch eine kurzweilige Stunde voll Musik und Poesie getragen. Mit der Ballade „Ich seh Dich“ von Maybebop als Einleitung führt der Chor in sauberer Intonation und A Cappella in das Thema ein. Mit einem „Kompliment“ an unser Gegenüber, der Aufforderung zu purer Lebenslust in „Don`t stop me now“ von Queen und Songs wie „Viva la Vida“ und „Fix You“ von Coldplay gestaltete der Chor mit viel Gefühl und Rhythmik den weiteren Konzertverlauf.

Ein Tag mit all seinen Schönheiten wurde von den Frauenstimmen, begleitet von einer sanften Klaviermelodie, in „Days of beauty“ besungen. Der Song „Human“ von Rag´n`Bone beschreibt textgewaltig den Menschen mit all seine Schwächen und Fehlern und plädiert für Nachsicht „I`m only human“, ich bin nur ein Mensch. Mit „Leningrad“ von Billy Joel beschrieb der Chor das Schicksal des sowjetischen Kriegskindes Victor, der seinen Vater im Krieg verlor. Leider auch heute wieder ein aktuelles Thema.

Nach viel Applaus von einem begeisterten Publikum ließ der Chor im Swing eine A Cappella-Version von Leopold Mozarts Bourée zum Abschluss erklingen.