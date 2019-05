„Vier-Zonen-Party“ kommt an

Das Birkenfest des Musikvereins ist am Freitagabend mit der „Vier-Zonen-Party“ erfolgreich gestartet. Obwohl die Temperaturen alles andere als zu einer Frühlings-Kneipen-Tour im Wonnemonat Mai einluden, haben es sich viele nicht nehmen lassen, ins wohltemperierte Zelt zu kommen. Musik querbeet, tolle Dekoration, erlesene Weine und Zünftiges wurde geboten.

Angenehm gefüllt waren alle vier Bereiche und man konnte gemütlich sitzend oder stehend ein Pläuschchen halten. Gleich am Eingang stolperte man quasi in die „Lloret de Bar“; der Name war Programm und bei Partymusik war dies auch der Bereich, in dem die Besucher die längste Ausdauer hatten. Neu in diesem Jahr war die Las-Vegas-Bar, in der die Freunde des gepflegten Cocktails auf ihre Kosten kamen. Die Damen des Musikvereins hatten sich tolle Arrangements einfallen lassen und servierten diese charmant. Wie der Name verrät, konnte am Tresen auch gezockt werden und mit etwas Glück war ein Freigetränk drin.

Szenenwechsel – denn ums Ecks weiter stolperte man auf die Einzianhütte. Fesch präsentierte das Hüttenpersonal feine Schnäpsle in Stamperl. Gut kam dabei die Kleinbesetzung des Musikvereins unter der Leitung von Erwin Kempter an. Zehn Musikerinnen und Musiker trafen sich vor der Hütte zur Live-Mucke. Alle Blasmusikklassiker waren dabei zu hören und satt im Sound zu erleben. Die Musik schwappte bis rüber an den Zeltmaien, unter dem ebenfalls zahlreiche Besucher Platz genommen hatte. Somit ging die Hockete einfach heuer indoor über die Bühne. Feiner und erlesener ging es an der Weinlaube zu. Speziell ausgesuchte Weine konnten hier probiert und genossen werden.

Ein gelungener Abend bei dem sich alle Besucher wohlfühlten und der Musikverein sich als toller Gastgeber erwies.