Vielfalt des Nikolausmarkts begeistert

Bei idealem Marktwetter ist der Besucherandrang am Samstag auf dem Schönebürger Nikolausmarkt wieder riesengroß gewesen. Rund um den schön gestalteten Dorfplatz erstrahlten die toll geschmückten Hütten, die wieder eine große handwerkliche Vielfalt boten und die Besucher zum Kauf der selbst gebastelten Sachen animierten.

Bereits bei der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr durch Ortsvorsteherin Paula Scheffold war der Markt schon ordentlich gefüllt. Die musikalische Einleitung übernahmen die Jugendkapelle Schönebürg-Mietingen und das Vorstufenorchester Schönebürg mit dem Bläseralarm Mietingen. Später unterhielt das Saxofon-Ensemble des Musikvereins die Besucher an verschiedenen Stellen des Marktes. Rund um den Weihnachtsbaum waren inzwischen auch die offenen Feuerstellen und die heizbaren Verpflegungstische angezündet.

Ein Höhepunkt war die Prämierung des Nikolaus-Bilderwettbewerbs zu dem alle Grundschulkinder Bilder zum Thema „Nikolaus im Jahresverlauf“ gemalt hatten. Eine dreiköpfige Jury hatte im Vorfeld daraus sechs Gewinnerbilder ermittelt. Diese Schüler erhielten als kleinen Anerkennungspreis jeweils ein Kinderspiel.

Im Schulgebäude, das als Waldcafé geschmückt war, hatten sich derweil die Genießer von Kaffee und Kuchen eingefunden, um sich dort aufzuwärmen oder die vielfältigen Ausstellungen und die Handwerker wie einen Holzschnitzer oder die Glasperlendreherin bei der Arbeit zu bewundern. Kinder konnten dort auch ihre handwerklichen Fähigkeiten erproben oder sich beim Basteln betätigen oder der Märchenerzählerin zuhören, was sehr gut angenommen wurde.

In der benachbarten Pfarrkirche konnten die zahlreichen Besucher am Nachmittag ein spezielles kurzes Konzert in der Kombination Orgel und Panflöte genießen.

Nach Einbruch der Dunkelheit marschierte der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und den beiden Engeln mit Glöckchengeläut durch den Markt zum Schulgebäude. Dort hatte sich vor dem Eingang bereits eine große Schar Kinder versammelt. Mit kleinen Gedichten und Liedern hatten sich die Kinder ihre Geschenke dann redlich verdient. Musikalisch umrahmt von den Rottumtaler Alphornbläsern, dem Musikverein Schönebürg und dem Projektchor Kreuzbergkirche wurde das Grußwort von Bürgermeister Wolfgang Späth. Der offizielle Teil wurde mit weihnachtlichen Liedern zum Mitsingen vom Nikolaus und seinen beiden charmanten Mitsängerinnen auf eine wieder neue besinnliche Art beendet.

Die vielen Besucher lobten die Vielfalt und die besondere Atmosphäre des Schönebürger Nikolausmarkts, sei es beim abwechslungsreichen Warenangebot an den Ständen, aber auch das umfangreiche musikalische Angebot und die großartige Kinderbetreuung in der Schule. Auch kulinarisch, so gab es dieses Jahr neu Hochdorfer Fladen aus dem Holzbackofen, war für jeden Geschmack etwas dabei. Dank einer reibungslosen und sehr guten Organisation hatten die Schönebürger wieder einen beeindruckenden Nikolausmarkt auf die Beine gestellt.