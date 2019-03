Vereinsführung der „Rota“ wird weiblicher

Auf ein musikalisch wie finanziell gutes und ausgeglichenes Vereinsjahr hat Daniel Botzenhardt, der Vorsitzende des Musikvereins „Rota“ Schwendi, bei der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt.

Das Gesicht der Vereinsführung wird dabei ab 2019 weiblicher sein: In die erweiterte Vorstandschaft wählte die Versammlung neben Martina Beck, die bereits seit drei Jahren als Teamleiterin Verwaltung aktiv ist, neu Vanessa Aich und Sonja Müller als Beisitzerinnen. Das seit längerem angestrebte Ziel, mehr Frauen in der Vereinsführung zu haben, konnte damit erreicht werden, was Botzenhardt ausdrücklich begrüßte: „Frauen bringen eine andere Sichtweise ein, die uns als Verein sehr gut tun wird.“

Bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung hatte Botzenhardt verkündet, dass das Musikheim für private Feierlichkeiten aufgrund des Lärmschutzes nur noch bis 22 Uhr genutzt werden kann. Die Zahl der dieser Veranstaltungen sei daraufhin auf ein Minimum zurückgegangen. „Ich habe den Eindruck, diese Entscheidung hat bei unseren Mitgliedern zu einer Art ,Schockstarre’ geführt.“ Für 2019 zeichnet sich aber ab, dass die neuen Rahmenbedingungen von den Nutzern jetzt angenommen werden und wieder mehr Veranstaltungen stattfinden werden. „Das freut uns sehr, denn diese Veranstaltungen tragen auch dazu bei, unser Heim zu finanzieren und zu unterhalten“, so Botzenhardt.

In seinem Ausblick hob der Vorsitzende vor allem zwei Themen hervor, die die Vereinsorganisation nachhaltig positiv beeinflussen sollen. Der 2018 begonnene Prozess, die aktuellen Teamstrukturen des Vereins zu überprüfen, soll 2019 abgeschlossen werden. Ziel ist es, jedes aktive Mitglied entsprechend seiner Stärken im Verein einzubinden und damit die immer weiter wachsende Aufgabenfülle zu bewältigen.

Teilnahme an Forschungsprojekt

Mit besonderer Spannung erwartet Botzenhardt die Teilnahme des Musikvereins an einem Forschungsprojekt im Rahmen einer Masterarbeit. Im Kern befasst sich die wissenschaftliche Untersuchung mit der Frage, wie sich Menschen motivieren lassen, denen kein finanzieller Anreiz gegeben werden kann. „Am Beispiel unseres Musikvereins wird herausgearbeitet, wie ein Verein den größten personellen und gesellschaftlichen Herausforderungen entgegentreten kann.“, so Botzenhardt, der sich Erkenntnisse von diesem Projekt erhofft, um den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.

Nach einem Verlust im Vorjahr konnte Kassier Andreas Ott aktuell mit deutlich positiveren Zahlen aufwarten: „Der Verein hat 2018 einen Gewinn von 1000 Euro erwirtschaftet. Unsere Barmittel erhöhen sich auf rund 13 000 Euro. Wir stehen damit auf soliden Füßen.“ Haupteinnahmequellen des Musikvereins waren auch in 2018 die Veranstaltungen sowie die zweimal jährlich durchgeführte Altmetallsammlung. Ein Zuschussgeschäft bleibt laut Ott die Jugendausbildung: Die Ausgaben hierfür überstiegen 2018 die Einnahmen aus den Elterngebühren um 3000 Euro.

Dass diese Investition in den Jugendbereich dennoch richtig angelegt ist, machte Jugendleiter Jan Rudolph deutlich: „Unsere Jugend ist die Zukunft des Vereins.“ 16 Kinder und Jugendliche sind derzeit in Ausbildung, die sich neben ihrer musikalischen Ausbildung auch an mehreren Abenden zu gemeinsamen Aktivitäten getroffen hatten. Positiv entwickelt sich das im vergangenen Jahr neu aktivierte Jugendensemble unter der Leitung von Markus Lau. In 2019 ist geplant, den bisher 14-tägigen Proberhythmus auf einen wöchentlichen umzustellen.

Um den dringend benötigten Nachwuchs noch früher für die Musik zu begeistern, wurde aktuell die Kooperation „Schule und Verein“, die vom Land Baden-Württemberg gefördert wird, mit der Grudschule Schwendi geschlossen. Erstes Projekt wird das Angebot eines Blockflötenunterrichts gemeinsam mit der Musikschule Ruf im Musikheim sein.

Von 31 Veranstaltungen und öffentlichen Auftritten berichtete Martina Beck als Teamleiterin Verwaltung. Einen Schwerpunkt bildeten aber auch kameradschaftliche Aktivitäten. Besonders erwähnte Beck dabei den zweitätigen Ausflug in die Ortenau zur befreundeten Kapelle aus Kürzell. In den acht Sitzungen der Vereinsvorstandschaft sei vor allem die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung ein Dauerthema gewesen.

Musikalisches Highlight war 2018 das Paradekonzert in Ulm vor vielen hundert Besuchern, das sowohl Botzenhardt als auch Dirigent Martin Böhringer besonders erwähnten. Böhringer berichtete darüber hinaus über die im Mai anstehende Wertungsspielteilnahme beim Kreismusikfest in Hohentengen. Erstmals werde der Musikverein Schwendi dabei in der Kategorie „Unterhaltungsmusik“ antreten.

Gleich acht Positionen in der erweiterten Vereinsvorstandschaft standen zur Wahl, die allesamt einstimmig wiederbesetzt werden konnten. Wiedergewählt wurden David Rothmaier (zweiter Vorsitzender), Martina Beck (Teamleiterin Verwaltung), Frank Högerle (Teamleiter Öffentlichkeitsarbeit), Peter Botzenhardt (Teamleiter Kameradschaft) und Klaus-Peter Menhard (Kassenprüfer). Neu im Vorstand sind künftig als Beisitzer Oliver Heilmann (für Rainer Segmehl), Vanessa Aich (für Daniel Brack) und Sonja Müller.

Der stellvertretende Bürgermeister Stephan Miller dankte der „Rota“ für deren Engagement in der Gemeinde und wünschte der Vereinsführung auch für die Zukunft ein gutes Händchen.