Zwischen Donnerstag 18 Uhr und Sonntag 9 Uhr stand ein Fahrrad in der Kirchensteige in Orsenhausen. In diesem Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter das Mountainbike. Dieses war durch ein Spiralschloss gesichert.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 590 Euro. Die Beamten vom Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/963 00) haben die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.