U15 aus Schwendi erfolgreich

Auf eine erfolgreiche Saison können die Jugendlichen U15 aus Schwendi zurückblicken. Während die Jungs jeweils den Klassenerhalt erreichten, verfehlten die Juniorinnen den Aufstieg jeweils nur knapp. Am Ende war es der zweite Platz in der Staffelliga und Bezirksstaffel. Nachdem Schwendi 12 Jugendteams ab 10 Jahren gemeldet hat, dürfen die Mannschaftsführer jetzt erst mal wieder durchatmen. Mehrere unserer Jugendlichen werden in den kommenden Wochen noch Turniere in der Region spielen.